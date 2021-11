Delia Duran Vs Adriana Volpe/ “Nozze con Alex? Non ha capito, io e lui presto…”

Continuano i dubbi sul matrimonio di Alex Belli e Delia Duran, tanto che Adriana Volpe ha lanciato una vera e propria accusa alla coppia in diretta al Grande Fratello Vip. Se Alex avrà proprio questa sera in diretta su Canale 5 la possibilità di avere un confronto con l’opinionista, Delia ha espresso il suo pensiero su Instagram. In particolare la modella si è trovata a rispondere nelle stories a chi le chiedeva cosa ne pensa delle dichiarazioni della Volpe sul suo matrimonio.

Questa la risposta di Delia: “Penso che non ha capito ancora un passaggio. Alex e io abbiamo fatto la promessa di matrimonio alle Maldive, poi al ritorno del giorno 26 di giugno l’abbiamo festeggiata con i familiari e gli amici più intimi con preghiera di ringraziamento e di benedizione, perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile… comunque quando potremo farlo lo faremo, in attesa poi di consolidare la nostra unione appena sarà possibile”. Adriana Volpe replicherà anche a questo?

