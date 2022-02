Delia Duran vs Jessica Selassiè: “Le puzzano le ascelle”/ “Ed è gelosa di Barù”

Delia Duran ha sparlato di Jessica Selassiè dopo la diretta di ieri sera del Gf Vip 2021. Confrontandosi con Nathaly Caldonazzo, la moglie di Alex Belli si è lamentata della gelosia della principessa nei confronti di Barù, concorrente che Delia Duran non ha mai nascosto di apprezzare. “Io per lei sono un peso – dice Delia Duran parlando con l’attrice – capisci, una minaccia, perchè non posso scherzare con Barù, non posso parlare con Barù, non posso dire una battuta di troppo… allora ciccia?”.

Quindi Nathaly Caldonazzo ha ribadito: “Strano che non hanno fatto vedere tutta la cosa…”, riferendosi alla puntata di ieri, poi Delia, dopo un attimo di silenzio, ha aggiunto: “Poi le puzzano le ascelle… Madonna, tu non hai sentito?”, ribadendo poi il tutto sotto voce. Il confronto fra le due è stato catturato dalle telecamere del Gf Vip e la pagina Instagram mondodelreality l’ha ripostato. I commenti non sono stati proprio carini all’indirizzo di Delia Duran, visto che la maggior parte degli utenti non sembra aver apprezzato le parole sulle ascelle di Jessica Selassiè. Una ragazza ad esempio scrive: “Ma se Jessica sta sempre a farsi la doccia, e comunque è proprio di basso livello dire una roba del genere…”.

DELIA DURAN VS JESSICA SELASSIE’: IL PUBBLICO SOCIAL NON SEMBRA APPREZZARE

Un’altra aggiunge: “Delia sei piccola..piccola piccola così”. Sulla falsa riga un altro aggiunge: “Anche se fosse vero non e carino dirlo in tv”. E ancora: “Livello 5° elementare, anzi forse nemmeno più alle elementari trovi ragazzini che parlano così”.

Un’altra utente si domanda come abbia fatto Delia Duran ad aver conquistato la finalissima grazie al voto a favore del pubblico: “Io.mi domando.. ma chi l’ha votata questa?!? È scandalosa la sua presenza in finale”. Vedremo se il commento di Delia verrà segnalato a Jessica Selassiè o magari a Clarissa, la sorella delle due princess della Casa, da tempo eliminata dal programma Mediaset. Siamo certi che quando le giungeranno alle orecchie tali parole non disdegnerà una risposta per le rime come ha sempre fatto fino ad oggi.

