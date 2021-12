Delia Duran vs Soleil Sorge: “È una stronz* manipolatrice”/ “Non porta rispetto a nessuno”

Delia Duran vs Soleil Sorge: un match tutt’altro che inedito, dal momento che ormai da settimane si trascina tra l’interno e l’esterno della Casa del Grande Fratello Vip. Oggetto della singolar tenzone tra le due donne è Alex Belli, attore legato sentimentalmente a Duran e che, nel suo percorso nel reality show, si è avvicinato moltissimo all’ex concorrente di Pechino Express, con la quale si è scambiato baci appassionati. Dopo l’uscita dell’attore dalla Casa, lui e Delia si racconteranno quest’oggi a “Verissimo” e Delia non le manderà certo a dire a Soleil.

Le anticipazioni filtrate hanno in particolare dato spazio a una frase che la dolce metà di Belli avrebbe pronunciato da Silvia Toffanin: “Soleil Sorge è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a se stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia“. D’altro canto, dalla “chimica artistica” in poi, se ne sono viste e sentite di tutti i colori su questo intreccio sentimentale. Nel loro primo face to face, Delia Duran e Soleil Sorge, fuori dalla porta rossa, non si scambiarono certo carezze: “Non hai avuto rispetto – disse la prima –. Ricordati che io sono fuori, vi guardo… Dovresti vergognarti per il tuo comportamento! Quando un uomo sposato ha certi atteggiamenti sta alla donna fermarlo, perché la donna decide fino a che punto si può andare. Sai cosa penso? Per me sei una gatta morta!”. La gieffina non rispose a tono, ma si limitò a dire che con Alex c’era una semplice amicizia e le chiese di non essere gelosa.

DELIA DURAN VS SOLEIL SORGE: “STR*NZA MANIPOLATRICE!”

Seguì poi, alcuni giorni più tardi, una nuova puntata dell’infinita saga Delia Duran vs Soleil Sorge, che andò in scena nello studio del GF Vip, di fronte ad Alfonso Signorini: un confronto che si preannunciava al vetriolo e che invece si concluse con una serie di apprezzamenti da parte di Delia a Soleil per la sua bellezza. Da quel momento, però, nella Casa ci furono alcuni episodi altamente equivoci, con coccole anche sotto le coperte e baci tra Alex Belli e Soleil Sorge: dopo un primo richiamo in giardino da parte di Delia al suo partner (che minacciò di uscire dalla Casa pur di salvare il loro rapporto, sfogandosi poi in confessionale, ndr), la svolta si è registrata lunedì 13 dicembre, quando Duran ha affermato davanti al suo uomo che tra loro era finita.

“Sei caduto nella trappola di Soleil – gli ha urlato –. Sì, era una trappola e tu ci sei caduto. È una stronz*, una grande stronz* e manipolatrice anche lei!”. Il resto è storia nota: Alex che infrange la regola del distanziamento e placca in un abbraccio Delia, rimediando la squalifica dal reality. Non prima, tuttavia, di essere raggiunto da Soleil Sorge, che arriva in giardino con le valigie di Alex e afferma: “Non serve la porta rossa per uscire, puoi andare anche per di là! E tu, Delia, smetti di insultare me, perché dovresti farlo solo con lui!”.



