Delia Duran Vs Soleil Sorge “Sei una gatta morta”/ “Alex? Dovresti vergognarti”

“Non hai avuto rispetto”. È con queste parole che Delia Duran esordisce quando si ritrova di fronte Soleil Sorge. Il confronto arriva in diretta al Grande Fratello Vip e, fuori dalla porta rossa, Delia sfoga tutto il suo malumore: “L’amicizia vera è tanto. Io non ci credevo, tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex… Ricordati che io sono fuori, che vi guardo… dovresti vergognarti per il tuo comportamento! Quando un uomo sposato ha certi atteggiamenti sta alla donna fermarlo, perché la donna decide fino a che punto si può andare. – Così la accusa – Sai cosa penso? Per me sei una gatta morta!” Soleil non replica a tono ma si scusa con Delia, cercando però di spiegarle che il suo rapporto con Alex è stato frainteso.

Soleil Sorge replica a Delia Duran: le scuse al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge replica a Delia Duran, dichiarando: “Io e Alex da quando sia qui dentro abbiamo legato anche per la situazione che si è creata. Noi ci siamo veramente ritrovati qui dentro. Detto questo mi scuso se ti è dispiaciuto alcune cose che hai visto, non era mia intenzione e ti assicuro che oltre quello che vedi non c’è assolutamente niente.” La invita, infine, a non travisare: “Non c’è da provare questa gelosia che vedi, lui inneggia ogni giorno al vostro amore. E non dovresti prendertela con me ma davvero con lui.”

