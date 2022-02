Delia Durian lite con Alex Belli “Qui sono stron*i”/ Gf Vip, lui “Te ne devi fot*ere”

Il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP ha fatto riaccendere in men che non si dica la passione tra lui e Delia Duran. I due, che erano oramai ai ferri corti, hanno impiegato poco tempo a tornare una coppia affiatata, e stanno vivendo giorni distesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, i due hanno però avuto una discussione circa il chiacchiericcio che gli altri concorrenti parrebbero fare nei confronti dei due (soprattutto dopo essersi appartati in bagno), e la modella ha sbottato nei confronti del compagno. “Amore, però ca**o… hai capito quello che sta succedendo?” ha chiesto, durante la diretta giornaliera, Delia ad Alex, il quale ha prontamente risposto “Cosa sta succedendo non è successo niente, basta, finito!”. La conversazione è però proseguita, con toni piuttosto accesi.

Alex Belli e Delia Duran, bacio bollente al GF Vip/ "Io sono qua per te..."

“Io non posso prendere il sole e stare li, parlare con le persone… sono degli stron*i” ha sbottato Delia, ma Alex ha risposto di essere tornato in casa solo per me, e che starà li poco. “No, non abbiamo risolto perché il tuo comportamento è sempre preoccupato verso gli altri. Te lo sto dicendo da quando sono qua dentro… è fondamentale che mettiamo a posto noi, degli altri te ne devi fo**ere” ha chiosato Alex, suscitando la risposta della compagna “Possiamo stare tranquilli, di prenderci gli spazi e parlare con le persone, invece di stare li a fare ‘micci miao miao’. O bisogna stare per forza li a baciarsi e ad abbracciarsi?”.

Soleil Sorge, social manager vs Alex Belli/ "Fuori dal Gf non avrebbe considerazione"

Alex Belli, il ritorno di fiamma con Delia Duran

La motivazione per cui Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello è presto detta. L’attore si è detto particolarmente geloso del flirt nascente tra Delia e Antonio Medugno, e ha voluto tornare a Cinecittà per riaccendere la passione e riconquistare la donna amata. Una scelta che ha fatto storcere il naso ai più, in quanto poco tempo fa si era professato un difensore dell’amore libero, non per forza monogamo. Non si sa però per quanti giorni Alex soggiornerà all’interno della casa, ma al momento non sembrerebbe intenzionato ad andarsene.

Franco Bortuzzo frecciatina a Alex Belli e Delia/ "Resort Cinecittà buone vacanze"

Una volta tornato nella casa più spiata d’Italia, Alex Belli aveva ammesso di essere geloso di Delia Duran, affermando di voler cambiare le regole della loro relazione: “Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘”, avrebbe detto l’attore alla compagna come riporta Biccy.



© RIPRODUZIONE RISERVATA