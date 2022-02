“Delia e Alex? Matrimonio finto, fedi non pagate”/ Parla il gioielliere “Le rivoglio”

Ennesimo scoop su Alex Belli e Delia Duran. Ad annunciarlo è Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5: “Delia e Alex si sono sposati e prima di sposarsi sono andati a scegliere le fedi. È accaduto che questo signore che ha loro regalato le fedi è molto arrabbiato.”, ha rivelato la conduttrice prima di mandare in onda un filmato. In questo il gioielliere in questione racconta di aver ricevuto con gioia la coppia e di essere anche stato invitato al loro matrimonio ma di aver poi capito che era tutto una finzione.

“Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati qui nel mio negozio. – ha esordito l’uomo, entrando poi nei dettagli delle fedi – Il loro intento era quello di comprare una coppia di fedi. La personalizzazione è stata realizzata con il loro nome, la data del matrimonio e poi il simbolo dell’infinito come è stato desiderato dalla coppia.”

Alex Belli e Delia Duran, parla il gioielliere delle fedi nuziali: “Le rivoglio indietro per…”

“Immediatamente dopo i nostri incontri c’è stato l’invito al matrimonio… – ha raccontato dunque il gioielliere alle telecamere di Pomeriggio 5 – la cosa ci ha fatto molto piacere e, a questo punto, abbiamo deciso di regalare le fedi.” Così ha lanciato la sua accusa: “Un bel matrimonio ma tutto finto, veramente tutto finto. È una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non voglio sottolineare il valore economico che hanno, ma quello che hanno nel simbolo dell’unione.” L’uomo rivorrebbe dunque indietro le fedi ma solo per fare una buona azione: “Io proporrei di farcele restituire da Alex e Delia e donarle ad una coppia bisognosa che ha davvero bisogno di acquistarle e non possono permettersele.” ha concluso.

