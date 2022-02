Delia gela Alex Belli “Non siamo sposati”/ “Non c’è una carta, solo una preghiera”

Continuano i colpi di scena nella storia d’amore tra Delia Duran e Alex Belli. Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella appare sempre meno interessata al suo compagno, tanto da sottolineare in più occasioni di non essere realmente sposata con lui. Una dichiarazioni che viene fatta e motivata da Delia anche nella diretta di San Valentino, quando si ritrova di fronte proprio Alex. A lui, infatti, dice: “Io ho preso la mia posizione di essere libera, noi non abbiamo una carta che conferma il fatto che siamo sposati. Quello che abbiamo fatto il 26 giugno è stato una preghiera fondamentale, c’è un valore superiore a una carta. – ha sottolineato – Nel momento in cui hai iniziato a mancarmi di rispetto e hai continuato imperterrito mi hai allontanata. Perché non hai smesso di fare i tweet?”

Delia Duran: "Alex Belli? Qui per condividere con Soleil"/ Rapporto a tre al GF VIP?

Delia Duran sempre più lontana da Alex Belli: “L’amore che ho per lui sta svanendo”

“Hai calpestato anche questo”, ha allora replicato Alex, turbato. Va detto che, proprio prima di incontrarlo, Delia ha dichiarato: “Alfonso stando qui ho capito tante cose, ho capito che l’amore che ho per Alex sta svanendo, non è lo stesso di prima, non sono più innamorata di lui come una volta. Ho deciso, questa è la posizione che manterrò fino alla fine, mi sento libera di fare quello che voglio.”

