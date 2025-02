Chi è l’ex moglie di Red Canzian: è stato il suo primo grande amore

Alla voce amori nella vita del cantante dei Pooh è impossibile non riservare uno spazio a Delia Gualtiero, la donna è stata la speciale compagna di vita e poi moglie di Red Canzian, con il quale ha vissuto pagine importanti della sua esistenza. Classe 1951, la donna ha preso parte anche al Festival di Sanremo quando non aveva compiuto neanche vent’anni con il brano Per amore ricomincerei, prima di un tour di successo che toccò anche alcune tappe estere, nel 1978 avvenne lo speciale incontro con Red Canzian, che divenne produttore della cantante e con la quale nacque anche una speciale storia d’amore.

Nel corso di una intervista concessa a Il giornale di Vicenza, Delia Gualtiero ripercorse così la sua storia con Red Canzian: “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”.

Red Canzian e il matrimonio finito con Delia Gualtiero

La donna e cantante ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di Red Canzian, con i due che convolarono a nozze quando era il 1986, mentre qualche anno più tardi si separarono, nel 1992, in mezzo ci fu un grande evento come la nascita della figlia Chiara nel 1989. Red Canzian e Delia Gualtiero riuscirono comunque a costruire un importante rapporto e mantenerlo solido, il che si è rivelato una fortuna per l’ex coppia, riuscita a conservare un buon legame e a far crescere la figlia senza particolari patemi.

In una intervista concessa a Oggi è un altro giorno, programma condotto in passato da Serena Bortone su Rai1, Red Canzian ha rivelato come la sua ex moglie e la attuale Bea siano unite: “Oggi è una famiglia bellissima. Chiara, figlia della mia prima moglie Delia, ha un rapporto bellissimo con Bea”.

