Delia Gualtiero e Bea Niedewieser, ex e moglie Red Canzian/ Primo incontro grazie a..

Delia Gualtiero è stata la prima moglie del celebre cantante Red Canzian, bassista e volto noto dei Pooh. Classe 1972, incontrò Red Canzian da giovanissima: “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”, le sue parole rilasciate in un’interessante intervista pubblicata su Il giornale di Vicenza.

Delia Gualtiero e Red Canzian hanno cominciato a frequentarsi seriamente nel 1980, sono convolati a nozze il 29 giugno del 1986 e hanno deciso di separarsi consensualmente sei anni dopo. La rottura si è consumata delicatamente, nel senso che hanno condotto le “operazioni” in maniera tale da non sconvolgere la loro unica figlia Chiara, nata nel 1989.

Beatrice Niedewieser è l’attuale moglie dello storico componente dei Pooh. Dopo la rottura dalla sua ex compagna, Red Canzian ha dunque conosciuto Beatrice, soprannominata Bea, con cui è ormai sposato da più di vent’anni. Quando si sono innamorati, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, nata dalla relazione con l’ex moglie Delia Gualtiero, mentre lei di Philipp, un batterista e compositore che, nel corso della sua carriera, ha collezionato collaborazioni importanti, con artisti del calibro di Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo.

Il primo incontro con Beatrice sarebbe avvenuto in un pub di Corvara, durante una vacanza in montagna. Come svelato dallo stesso Canzian lui e la sua dolce metà si sono avvicinati grazie allo zampino di alcuni loro amici comuni.



