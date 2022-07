Delia Gualtiero e Beatrix Niedewieser, mogli Red Canzian/ “Bea mia musa ispiratrice”

Il bassista dei Pooh Red Canzian ha avuto due donne importanti all’interno della sua vita, la prima è stata Delia Gualtiero, la sua prima moglie che partecipò al Festival di Sanremo nel 1972 con il brano “Per amore ricomincerei”. I due si incontrarono nel 1978 quando l’uomo divenne il suo produttore che le fece incidere ben quattro lp che riscossero molto successo da parte del pubblico.

Dall’amore tra Delia Gualtiero e Red Canzian nel 1989 è nata la loro figlia Chiara, successivamente la coppia si è separata nel 1992. Qualche anno dopo la separazione con la sua prima moglie il musicista ha iniziato una relazione con Beatrix Niedewieser. I due si sono conosciuti a Corvara anche se tra i due la scintilla è scoccata solo dieci anni dopo il fatidico incontro in Montagna.

Beatrix Niedewieser, seconda moglie e “musa ispiratrice” di Red Canzian

L’amore tra Beatrix Niedewieser e Red Canzian è iniziata a rilento, i due si sono conosciuti quando ancora entrambi avevano un’altra relazione con altri partner e come ha rivelato il musicista ad AltoAgide: “Io ero ancora sposato con la mia prima moglie e con una figlia, Chiara. La cosa era molto complicata. Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci era l’unica cosa che potevamo fare”.

La donna comunque non è immune al fascino della musica e in passato ha studiato il pianoforte ed è riuscita a consigliare suo marito per il meglio, a tal punto che l’uomo ha voluto definirla la sua “Musa ispiratrice“. Nonostante Beatrix Niedewieser preferisca mantenere un profilo basso sui social il suo volto è conosciuto a tutti i fan di Red Canzian che vedono il volto della donna attraverso il profilo di suo marito.

