Delia Gualtiero e Chiara, ex moglie e figlia Red Canzian/ La musica e il veganesimo

Chi è Delia Gualtiero,ex moglie di Red Canzian?

Red Canzian è un compositore, cantante e polistrumentista italiano di grande successo, conosciuto soprattuto per essere stato bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016. Il musicista è attualmente sposato con Beatrice ‘Bea’ Niederwieser e ha avuto una figlia, Chiara, con la sua prima moglie: Delia Gualtiero. Quest’ultima, il cui nome completo è Adele Regina Delia Gualtiero, nasce a Malo, in provincia di Vicenza, il 21 maggio 1952. Lei ha quasi 70 anni ed è del segno zodiacale di Gemelli. La donna è una cantante italiana che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica fin dalla più giovane età. Delia Gualtiero nel 1971 debutta in televisione nel programma Il suo nome per favore e nel 1972 partecipa al Festival di Sanremo. Con lo stesso brano con cui partecipa a Sanremo, la cantante partecipa anche ad una kermesse internazionale in Bulgaria dove viene anche pubblicato il suo disco.

Chi è Chiara Canzian? Figlia di Red e Delia Gualtiero

Dal matrimonio di Red Canzian e Delia Gualtiero (terminato nel 1992) è nata una figlia: Chiara Canzian. Nata a Vittorio Veneto (Treviso) il 13 dicembre 1989, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola, cantando insieme al padree al fratellastro Phil Mer nel brano “Il calcio del sorriso”, inno del Treviso. La sua carriera cantautorale è iniziata nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album, “Prova a dire il mio nome”, la cui uscita è stata preceduta dalla partecipazione al Festival di Sanremo, in cui si è esibita cantando l’omonimo brano, scritto in collaborazione con Giuliano Sangiorgi. Ha poi partecipato alla realizzazione del concerto Amiche per l’Abruzzo, evento di beneficenza in favore della popolazione colpita dal terremoto che ha distrutto L’Aquila. Nel 2011 è uscito il suo secondo album, intitolato Il mio sangue. Con il padre Red, Chiara Canzian ha anche scritto il libro di cucina “Sano Vegano Italiano” (2017), promosso tramite un tour gastronomico con menù interamente vegani in molti ristoranti della penisola. La giovane artista gestisce inoltre un blog di ricette vegetariane particolarmente innovative e creative, “Radici”, stesso titolo di un romanzo autobiografico (2019) da lei scritto con il compagno Sandro Cisolla. In passato è stata dipendente di una nota hamburgeria gestendo la sezione di Street Food veg.

