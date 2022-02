“Delia ha dato uno schiaffo ad Alex”/ Scena censurata al GF Vip? Soleil svela tutto

Il provvedimento disciplinare arrivato nei confronti di Alessandro Basciano durante la diretta del Grande Fratello Vip del 17 febbraio continua ad essere uno degli argomenti più discussi nella Casa. Non manca infatti chi ritiene che tale punizione, per quanto giusta, sarebbe stata meritata anche da altri nella Casa, cosa invece mai avvenuta in passato. In particolare, Sophie Codegoni e Soleil Sorge portano a galla una scena che non è andata in onda e che ha come protagonisti Alex Belli e Delia Duran.

Quest’ultima avrebbe infatti tirato uno schiaffo in faccia al marito, gesto per le due ragazze grave quanto quello di Basciano. “Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo a una donna tragedia, perché é una tragedia. Ma anche se lo facesse una donna con un uomo sarebbe una tragedia”, ha dichiarato Sophie, stando a quanto riporta Novella 2000.

Soleil Sorge: “Delia ha dato uno schiaffo ad Alex in magazzino”

Poco dopo la stessa versione viene confermata da Soleil Sorge. Chiacchierando con Katia Ricciarelli, la gieffina ha infatti dato la stessa versione dei fatti, dichiarando: “Ieri Alessandro, come è giusto che sia, è stato ripreso per il modo un po’ aggressivo che ha avuto. Però in magazzino Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex, e non è stato minimamente detto o ripreso nulla. Se un atteggiamento viene punito, perché l’altro no? Ero uno schiaffo d’amore e quindi lo giustifichiamo?”, ha tuonato Soleil. A difendere Alessandro, d’altronde, nelle ultime ore ci ha pensato anche la sorella Giorgia, che si è detta furiosa!

Soleil che smerda il provvedimento dato ad Alessandro, gli autori e i due pesi e due misure 🙌🏻🙏🏻✈ “ieri Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente” E tac censura 🤡🤡#gfvip #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/SKGJNPnHey — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 18, 2022





