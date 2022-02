Delia sbugiarda Alex Belli: “Video nel deserto è vecchio”/ Ma lui non è in studio

Delia Duran viene messa al corrente del filmato che suo marito Alex Belli ha postato nelle scorse ore su Instagram, dove si mostra nel deserto intento a riflettere sulla sua vita e la sua storia d’amore. Mentre i coinquilini al Grande Fratello VIP ridono per l’atteggiamento e lo stile zen del buon Belli, Delia si sofferma sulle immagini per capire qualcosa in più. “Non so se questo video è di adesso”, dice dubbiosa la showgirl. Alfonso Signorini alimenta le sue perplessità, svelandole che questa Alex non è presente in studio per la puntata.

Perché Alex Belli è assente in studio al GF Vip?/ Si allontana da Delia e Soleil per…

Delia Duran non crede che Alex Belli sia nel deserto: “Quel video è vecchio”

“Ha deciso di staccarsi da tutta questa pressione che naturalmente ha contribuito a creare lui stesso“, spiega Alfonso Signorini a proposito dell’assenza di Alex Belli. Vengono mostrate le immagini del video dell’attore nel deserto mentre riflette con indosso una grande tunica bianca. “Ha la fede“, nota Adriana Volpe da studio. Delia Duran conferma la sua versione: “Questo video è di un nostro viaggio vecchio”.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié "Ho visto il bacio tra Delia e Soleil"/ Conferma versione della Sorge!Soleil spiazzata "Delia Duran, c'è o ci fa?"/ "Sta cercando di creare zizzania…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA