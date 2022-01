“Delia ti ha lasciato, perchè non spacchi la porta rossa e te la riprendi?”/ Alex Belli:”Pronto a farlo ma…”

Delia lascia Alex Belli dopo l’aereo sulla Casa del Grande Fratello Vip

Alex Belli, ospite nell’ultima live stream su Instagram di “Casa Chi“, ha appreso in diretta di essere stato lasciato dalla moglie, Delia Duran. La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare essere stato l’aereo comparso poche ore sul cielo della casa del Grande Fratello Vip: “Solex is real…Always connected”. La sudamericana ha rivelato ai suoi co-inquilini: “Basta io lascio Alex. Non mi merito questo. Aveva ragione Nathalie, lui è un narcisista patologico. Non ce la faccio più, non capisce la mia sofferenza. Quando sono entrata gli avevo detto di piantarla con i tweet di provocazione ma lui continua”. L’attore emiliano, dialogando con i giornalisti di “Chi”, ha reagisto così: “Io invito Delia a fermarsi perchè tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole”.

Alx Belli sconvolto:”Delia in un loop”

Nella live-stream “Casa Chi”, dopo aver esplicitato la notizia della decisione presa da Delia, Valerio Palmieri ha invitato Alex Belli a darsi da fare: “Tua moglie ti ha lasciato, perchè non spacchi la porta rossa e te la vai a riprendere?”. L’ex Cento Vetrine si è detto pronto a farlo tuttavia poco prima ha affermato: “Per me è difficile riconquistarla stando fuori. E’ un’utopia. Delia è in un loop e non riesce a capire come io possa avere instaurato una connessione celebrale, così forte con Soleil”. Inoltre, Alex Belli ha rivelato di aver lasciato un bigliettino all’interno della casa per sua moglie, una sorta di enigma: “Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo”.

