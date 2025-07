Svelate le anticipazioni sulle prossime puntate di Delitti ai Tropici, il telefilm in onda su Rete4: nuovi casi per la coppia Melissa e Gaelle

Prossimo martedì 5 agosto andrà in onda una nuova puntata di Delitti ai Tropici su Rete4 come sempre in prima serata. È il classico telefilm dalle ambientazioni esotiche dove però non manca il crimine e casi difficili su cui indagare puntata dopo puntata con protagonisti il comandante Melissa Sainte-Rose e il capitano di polizia Gaelle Crivelli. Le differenze caratteriali, però, non sono semplici da superare.

Chicago PD, anticipazioni prossima puntata (4 agosto 2025)/ L’agente Cook indaga su un rapimento

Nella prossima puntata intitolata La rapina le due protagoniste dovranno indagare sulla misteriosa morte di un sacerdote. In quest’occasione avranno modo affrontare argomenti quali la fede ecc e poi approfondiranno anche la storia di una religiosa che si rivelerà però una ex rapinatrice.

Delitti ai Tropici anticipazioni prossime puntate: La maledizione del Dorlis

La prossima settimana andrà in onda su Rete4 una nuova puntata di Delitti ai Tropici con protagoniste Melissa e Gaelle, due persone molto diverse, ma con un intuito che trova terreno comune. Dopo aver affrontato il caso di un sacerdote morto e il passato di una ex rapinatrice, avranno a che fare con l’occulto in un episodio intitolato La maledizione del Dorlis.

Elsbeth 2, anticipazioni prossima puntata (4 agosto 2025)/ Scoppia l’amore tra Elsbeth e un cantautore

In quest’occasione le due donne avranno a che fare con una creatura fantastica facente parte del folklore delle Antille e poi con una giornalista appassionata di quest’argomento che si ritrova morta e sepolta. Poi ci sarà una persona che ha visto fin troppo. Insomma, il caso è pronto ad appassionare il pubblico di Mediaset.