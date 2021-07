Delitti in Paradiso 10/ Anticipazioni episodi oggi 14 luglio: chi ha ucciso Melanie?

Delitti in Paradiso 10, anticipazioni episodi oggi, 14 luglio

Gloria mattutina e L’uomo dei ghiacci, sono questi i titoli di Delitti in Paradiso 10, la serie tv in onda su Rai2 al mercoledì sera, oggi compreso. Terminata la nona stagione che ha segnato un cambio di guardia alla guida dei ‘casi’ da risolvere, ma cosa succederà in questa nuova stagione? La rete conferma un doppio episodio a serata per questo esordio di decima stagione della serie britannica che porterà sullo schermo il detective Neville Parker (interpretato da Ralf Little) alla guida della polizia dell’immaginaria isola di Saint Marie. Il nuovo episodio di Delitto in Paradiso 10 in onda oggi ci porta sei mesi dopo quando la reporter investigativa Melanie Sharpe viene strangolata e gettata nella piscina della sua casa.

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 14 luglio: Otis morirà?

Chi ha ucciso Melanie Sharpe?

A quanto pare la donna era pronta a lanciare un sensazionale servizio per il quale aveva già subito una serie di intimidazioni di varia provenienza. I primi sospetti di Neville Parker cadono subito sul potente direttore dell’emittente per cui la vittima lavorava ma a quanto pare l’uomo era in diretta e per il momento ha un alibi di ferro, ha davvero sbagliato il nostro detective? Delitti in Paradiso 10 va avanti poi con il secondo episodio della serata in cui un famoso archeologo viene trovato morto durante alcuni scavi proprio sull’isola scenario della serie. La prima novità arriva dall’autopsia che rivela la vera causa della morte ovvero l’avvelenamento da arsenico. I sospettati sembrano essere davvero tanti ma solo Parker, che per gli scavi archeologici ha un debole, riuscirà a trovare una soluzione al caso.

LEGGI ANCHE:

I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni ultima puntata 13 luglio: cosa succederà?COBRA/ La serie tv che parla di vita politica tra fantasia e veridicità

© RIPRODUZIONE RISERVATA