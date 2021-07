Delitti in Paradiso 10/ Anticipazioni episodi oggi 18 luglio: Neville troverà i colpevoli?

Delitti in Paradiso 10, anticipazioni episodi oggi, 18 luglio

Delitti in Paradiso 10 torna in onda oggi, 18 luglio, con due nuovi episodi e poi andrà in pausa fino ad agosto quando riprenderà poi la sua corsa dal quinto episodio in poi. Cosa succederà e quali saranno i nuovi casi di cui Parker dovrà occuparsi? Le risposte arriveranno questa sera nel prime time di Rai2 quando, a partire dalle 21.20 circa, andranno in onda gli episodi 3 e 4 della decima stagione che ha confermato il passaggio del testimone del protagonista a Ralf Little. Sarà lui a vestire i panni dell’ispettore Parker per occuparsi di due nuovi casi. Mentre Florence sta vivendo il triste anniversario della morte di Patrice e Rosey, moglie di JP, in un giardino di una lussuosa villa viene ritrovato il cadavere di una donna, Cheryl Jackson, trasferitasi nell’isola con suo marito Gavin dopo aver vinto la lotteria del Regno Unito.

Due donne e due vittime, Neville troverà i colpevoli?

Prende il via da qui Delitti in Paradiso 10 con la macabra scoperta del cadavere che viene fatta dalla sua amica Danielle, venuta a trovarla dall’Inghilterra il giorno prima. A quanto pare, però, qualcosa va storto visto che la donna viene tramortita al suo arrivo e a quel punto il cadavere della sua amica scompare. In un primo momento il detective pensa che il colpevole possa essere il marito ma per lui c’è un solido alibi. Intanto, Neville viene punto da un insetto e finisce in ospedale e proprio nella sua corsia viene ritrovato il cadavere di un’infermiera. Al momento sembra che tutto lasci pensare ad un suicidio ma c’è sotto qualcos’altro, è davvero tutto legato al biglietto lasciato dalla donna come sospetta Neville Parker?

