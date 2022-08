Delitti in paradiso 11/ Anticipazioni 10 agosto: Florence, missione sotto copertura

Delitti in paradiso 11, anticipazioni puntata 10 agosto: Neville indaga su una bizzarra morte in volo

Nuovo appuntamento con Delitti in paradiso 11, la serie crime franco-britannica in onda dal 2011. Stasera, 10 agosto va in onda su Rai2 la terza puntata dell’undicesima stagione dal titolo L’ultimo volo. Secondo le anticipazioni vedremo Neville e la sua squadra indagare sulla bizzarra morte di Zach Ogliyy. L’uomo è un ricco imprenditore e influencer che, per mostrarsi sui social, ha organizzato un salto con il paracadute per dare il benvenuto ad Alessa, una nuova dipendente del suo staff.

Qualcosa, però, va storto e il suo programma fallisce quando finisce però per saltare in un punto a rischio e viene ritrovato morto. Inizialmente si pensa che abbia perso il controllo e sia morto per il colpo, ma ben presto si scopre che potrebbe essere stato accoltellato in volo. Un bel grattacapo per Neville Parker e la sua brillante squadra.

Anticipazioni Delitti in paradiso 11: Florence va in missione sotto copertura

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Delitti in paradiso 11 ci svelano inoltre che Neville e i suoi indagheranno sulla strana morte dell’imprenditore Zach Ogliyy, tuffandosi nel mondo dei social media ed esplorandone le sue pericolosità. Infatti, l’unico modo per scoprire la verità sul suo omicidio è vedere la videocamera che l’imprenditore aveva con sé nel momento in cui è stato ucciso: in quel frammento video potrebbe esserci anche il volto del suo assassino.

Mentre Neville si occupa del caso, qualcun altro sarà impegnato altrove. Infatti, il sergente Florence Cassell viene scelta per andare sotto copertura e infiltrarsi nella cerchia di Miranda Priestley, la leader di un’operazione di droga. La sua missione è quella di rintracciare sua figlia. Florence si prepara scrupolosamente e si presenta a lei col nome di Celeste, babysitter per la giovane Dolores. Il piano sembra perfetto, ma il sergente Cassell teme di essere scoperta…

