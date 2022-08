Delitti in paradiso 11, anticipazioni 3 agosto/ Bradley è morto

Delitti in paradiso 11, anticipazioni puntata del 3 agosto: il ritorno di Bradley

Tutto pronto per una nuova puntata di Delitti in Paradiso 11, in onda questa sera mercoledì 3 agosto su Raidue dalle 21.20. La serie poliziesca riparte da dove ci eravamo lasciati, con l’undicesima stagione che finalmente entra nel vivo. Stando alle anticipazioni reperite in rete, nel primo episodio – intitolato il Fratello Sbagliato – rivedremo Bradley Faicroft (fratello di Connor Faircroft) giungere in visita a St. Marie. La sua visita sembra avere uno scopo riconciliante, dopo sedici anni di lontananza, ma una volta tornato nella sua cittadina non tutto andrà come da programma. Cosa accadrà a Bradley e perché?

Anticipazioni Delitti in paradiso 11: una lite furiose

Connor, la compagna Holly e il figlio Jake sono co-proprietari di un campo da golf insieme a Desreta King, una cittadina dell’isola. L’arrivo di Bradley pare avere come obiettivo primario una riconciliazione, ma, proprio Desreta sente Connor e Bradley discutere violentemente. Le anticipazioni di Delitti in paradiso 11 rivelano che in seguito, Holly e Jake, troveranno il corpo di Bradley senza vita. Partono le indagini e gli approfondimenti della polizia, che ritrova una mazza da golf piena di sangue nell’armadietto di Connor. Quest’ultimo tuttavia avere un alibi di ferro, dal momento che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Chi sarà il vero responsabile? Lo scopriremo nel corso di questa puntata…

