Delitti in Paradiso 12/ Anticipazioni 12 luglio 2023: Neville, invito a nozze col morto

Delitti in Paradiso 12 torna stasera su Rai 2 con un nuovo episodio in prima assoluta. La serie tv segue le indagini di un detective britannico che viene inviato a svolgere il suo lavoro in un lontano paese caraibico. Nel corso delle stagioni si sono susseguiti diversi protagonisti; Neville Parker è il nuovo detective a partire dalla nona stagione. Nell’episodio in onda stasera, 12 luglio, sarà lui a condurre una nuova indagine. Intitolato Nozze con delitto, l’episodio è incentrato sul matrimonio di Monique, la figlia di Rex Hays, commerciante di aragoste sull’isola di St. Barnabas. Durante il ricevimento, l’uomo viene misteriosamente accoltellato. Monique è la migliore amica di Naomi, così la squadra si reca subito sul posto per avviare le indagini.

Odette, moglie di Rex, è la prima persona ad essere sospettata di omicidio. Infatti la sua presenza suscita subito qualche domanda; la donna era svanita per anni, e poi è ripiombata all’improvviso. Inoltre qualcuno l’ha vista prendere il coltello utilizzato per tagliare la torta nuziale e metterlo nella sua borsa. A questo si aggiunge un’altra circostanza sospetta: pochi minuti prima aveva avuto un’accesa discussione con la vittima. Per Neville il caso appare complicato fin da subito. Intanto Marlon cerca di studiare in vista dell’esame da sergente, ma ha fin troppe distrazioni.

Delitti in Paradiso, anticipazioni episodio in replica 12 luglio 2023

Dopo l’episodio inedito di Delitti in Paradiso 12, la serata prosegue con una replica dell’undicesima stagione. L’episodio in onda si intitola Una scelta difficile e segna l’addio dell’attrice Joséphine Jobert nei panni della detective Florence Cassell che fa coppia sulla scena con Neville Parker. Con la sua uscita di scena si chiude anche la storia tra i due. L’episodio continua a seguire le indagini sotto copertura di Florence. La detective aveva precedentemente accettato di collaborare a un caso per conto della polizia jamaicana. Così, grazie alla sua astuzia e abilità, è riuscita a infiltrarsi sotto copertura nel cerchio ristretto di Miranda Priestley facendosi assumere.

Presentandosi con il nome di Celeste, Florence aveva convinto la donna a diventare la babysitter di Dolores, sua figlia. La situazione rischia di esplodere da un momento all’altro. Miranda infatti viene coinvolta in un litigio durissimo con un nuovo di nome Harley Joseph, e alla fine ci scappa il morto. Neville e i suoi dovranno riuscire in tutti i modi a risolvere il complicatissimo caso, e allo stesso momento evitare di far saltare la copertura della collega…











