Delitti in Paradiso 12/ Anticipazioni 19 luglio 2023: Una persona viene accoltellata a una raccolta fondi e..

Delitti in Paradiso 12, anticipazioni episodi 19 luglio 2023: Neville, omicidio durante una raccolta fondi

Delitti in Paradiso 12 torna questa sera, 19 luglio 2023, in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20. La serie tratta di un detective britannico che si è dovuto trasferire in un paese caraibico, per svolgere alcune indagini. La quinta puntata si incentra su un caso molto delicato, di un uomo ucciso durante una raccolta fondi.

Intitolato La casa dei miracoli, l’episodio inizia con un colpo di scena d’effetto. Neville attende con fervore l’arrivo della sua amata Sophie, con la quale ha deciso di affrontare un passo importante: la convivenza. Il commissario Selwyn Patterson, invece, dovrà cercare un modo per avvicinarsi alla figlia Andrina che ha conosciuto da pochissimo. Nel frattempo, sull’isola caraibica si tiene una raccolta fondi per bambini presso Casa dei Miracoli. Proprio qui, avverrà un delitto molto particolare: un ex ospite della struttura, molto facoltoso e benestante, viene ritrovato morto in circostanze sospette. Man mano che le indagini prenderanno forma, anche i segreti delle persone coinvolte verranno allo scoperto…

Delitti in Paradiso 12, anticipazioni episodio in replica 19 luglio 2023

Dopo l’episodio inedito, Delitti in Paradiso 12 va in onda con la replica della precedente stagione ovvero l’undicesima. L’episodio, in questione, si intitola Un amore malato e presenta anche qui un caso molto complesso che Neville dovrà risolvere.

Una giovane cantante, nel tentativo di risolvere i demoni del suo passato, decide di approdare sull’isola. La donna assume un aspirina e muore a causa di un’allergia ai componenti del medicinale. In realtà, non si tratta solamente di una coincidenza o incidente, ma di un vero e proprio omicidio. Qualcuno voleva uccidere la vittima e Neville dovrà comprenderne il movente. Inoltre, il detective britannico si troverà ad affrontare il sempre più complesso rapporto con la sorella Izzy.

