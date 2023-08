Delitti in Paradiso 12/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Neville finisce in manette per omicidio ma…

Delitti in Paradiso 12, anticipazioni episodi 2 agosto 2023: Neville finisce in manette

Delitti in Paradiso 12 torna questa sera, mercoledì 2 agosto 2023, in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20. La serie tratta di un detective britannico che si è dovuto trasferire in un paese caraibico, per svolgere alcune indagini. La settima puntata è davvero complessa per Neville che viene arrestato con accuse molto gravi.

Intitolato Una cruda verità, l’episodio si incentra questa volta proprio sul protagonista. Neville Parker viene accusato dell’omicidio di David Cartwright, numerose prove sembrano, infatti, incriminarlo. Karen Flitcroft, dell’unità Affari Interni decide di arrestare il detective, ma la polizia è determinata a scagionare il collega. Naomi e Selwyn cominciano, dunque, ad indagare e tutti gli indizi conducono a Justin West che fa parte della comunità prepper. Mano mano che varie piste si aprono e gli indizi si accumulano i poliziotti scoprono verità sempre più sconcertanti, in un clima ricco di tensione e suspence. Riusciranno a scagionare Neville e ripristinare la sua reputazione che potrebbe essere macchiata per sempre?

Delitti in Paradiso 12, anticipazioni episodio in replica 2 agosto 2023

Dopo l’episodio inedito, Delitti in Paradiso 12 va in onda con la replica della precedente stagione ovvero l’undicesima. L’episodio, in questione, si intitola Un delitto quasi perfetto e presenta anche qui un caso molto complesso che Neville dovrà risolvere.

Il detective dovrà indagare sulla misteriosa morte di un rapper avvenuta al buio, durante un’esibizione di prova. Il caso si delinea subito complesso a causa dell’oscurità che avrebbe reso impossibile sparare alla vittima. Il protagonista, però, scopre che un’amica di vecchia data dell’agente Marlon era stata pagata dall’artista per sparare un colpo a salve. Il motivo? E’ proprio questo che dovrà scoprire Neville per collegare tutti i punti e risolvere il caso.

