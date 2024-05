Delitti in paradiso 4/ Anticipazioni ultima puntata 22 maggio 2024: Lieto fine per Neville Parker?

La serie ideata da Robert Thorogood, Delitti in paradiso, ha da poco toccato le 100 puntate. La stagione 13 è quasi giunta al termine e oggi mercoledì 22 maggio 2024, infatti, andrà in onda l’attesissimo episodio finale. Cosa dobbiamo aspettarci? Intanto vediamo dove siamo rimasti nella trama della serie analizzando i momenti salienti del penultimo episodio di Delitti in paradiso 13 che ha lasciato i fan col fiato sospeso con i protagonisti impegnati in un caso piuttosto difficile.

Un gruppo di amici in vacanza sull’isola di Saint August trova un corpo nella piscina dell’albergo ove soggiornano. Si tratta di Abigail Warner e man mano che passano i minuti Dwayne e Darlene scoprono che la vittima ha, in realtà, un forte legame con i ragazzi. Era, difatti, vittima di bullismo da parte del gruppo e voleva rivelarne il coinvolgimento di Cressida, l’influencer. Proprio quest’ultima, per nascondere la verità, ha drogato Abigail e l’ha affogata. È stata, però, anche la puntata di Florence. Terminato il periodo di protezione testimoni, torna nell’isola e vuole confessare i suoi sentimenti a Parker. Quest’ultimo però vuole partire. Farà in tempo?

Delitti in paradiso 13: anticipazioni della puntata 22 maggio 2024

Le anticipazioni dell’ultimo episodio della stagione di Delitti in paradiso 13, dal titolo L’ultimo caso dell’ispettore Parker, si prospetta l’enigma più intricato di sempre per la squadra. Un passeggero, infatti, scompare da un volo diretto per Dominica. Poco dopo verrà ritrovato a Saint Marie, ucciso.

Nello stesso aereo vi è anche l’ispettore Neville, partito per cercare l’anima gemella. Sceglierà di tornare nell’isola a risolvere l’ultimo appassionante omicidio o se ne andrà per sempre? Il ritorno di un volto familiare, poi, gli presenta il conto: deve assolutamente prendere una grande decisione. Chi sarà?

Cosa accadrà nell’ultima puntata della fiction?

Stando alle anticipazioni di Delitti in paradiso 13 tra le vicende che si intrecciano nell’isola di Saint Marie, a tenere il filo saldo della storia, vi sono sicuramente anche le vite di Florence e Parker. I due, infatti, sembrano effettivamente volersi. L’ispettore, ad esempio, nonostante abbia cercato di dimenticarla, si renderà conto di amarla proprio nel raggiungere lo yatch su cui dovrebbe imbarcarsi.

In effetti, il suo sguardo felice e rassegnato nel partire basta a farci capire che è la soluzione migliore per tutti. Lei lo ha comunque ferito. Dal canto suo, Florence scopre di essere innamorata. E se invece ci regalassero un nuovo colpo di scena? Per i fan della coppia è sicuramente arrivato il momento di saperlo. La lunga storia del soggiorno dell’ispettore Neville Parker nei Caraibi, dunque, avrà dunque un lieto fine?

