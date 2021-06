Delitti in Paradiso 9/ Anticipazioni episodi oggi, 13 giugno: chi è Neville Parker?

Delitti in Paradiso 9, anticipazioni episodi oggi, 13 giugno

Cosa c’è di meglio di un mix perfetto tra poliziesco e investigativo per chiudere una domenica bollente? Niente, ed ecco perché Rai2 ha pensato di lanciare Delitti in Paradiso 9. La nuova stagione della serie prenderà il via oggi con un doppio episodio e un nuovo detective e, in particolare, con La maschera del diavolo e Ritratto di un omicidio. Sarà la serie a fare coppia con Blacklist a partire da questa sera sulla seconda rete Rai con la firma di Robert Thorogood. Proprio quella in onda da questa sera sarà l’ultima in cui vedremo Ardal O’Hanlon nei panni di Jack Mooney visto che al suo posto arriverà Ralf Little nei panni di Detective Neville Parker. Come sarà questo passaggio di consegne e cosa succederà lo scopriremo solo questa sera a partire dalle 21.20 su Rai2 con un doppio episodio e due casi da risolvere con l’arrivo di Neville sull’isola per occuparsi di indizi e possibili colpevoli.

The Blacklist 7/ Anticipazioni episodi oggi, 13 giugno: che fine ha fatto Red?

Chi è Neville Parker?

Nei primi episodi di Delitti in Paradiso 9, Parker arriverà sull’isola per chiudere un caso, dimostrando subito una certa allergia per il posto ma anche per le zanzare che iniziano sin da subito a fargli fastidio. A tenerlo ancorato al posto però, è proprio Saint Marie e a quel punto anche lui finirà nel turbinio di misteri da risolvere del luogo. L’anno nuovo è alle porte e i festeggiamenti prendono il via proprio come una nuova indagine quando un uomo mascherato da diavolo ha ucciso una donna. La vittima è Vanessa McCormack e l’assassino è entrato in casa per pugnarla, perché? Un testimone rivela che l’assassino aveva una maschera da diavolo e le indagini di Parker iniziano sin da subito dalla famiglia soprattutto quando si scopre che anche il cognato della vittima, Donald, è stato aggredito qualche ora dopo dallo stesso malvivente. Che cosa collega i due casi e chi è il colpevole? Lo scopriremo questa sera con la messa in onda della serie.

LEGGI ANCHE:

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni puntata 13 giugno: cosa nasconde Diego? (Replica)LA STORIA DI LISEY/ La serie horror di Stephen King che diventa racconto sull'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA