Delitti in Paradiso 9/ Anticipazioni episodi oggi, 20 giugno: Jack lascia tutto?

Delitti in Paradiso 9, anticipazioni episodi oggi, 20 giugno

Doppio episodio di Delitti in Paradiso 9 oggi su Rai2 in coppia con The Blacklist. La prima serata della seconda rete Rai si tinge di giallo e i fan si troveranno a risolvere due casi tra omicidi e avvelenamenti. L’unica celebrità pittore post-impressionista di Sainte Marie, Donna Harman, è stata avvelenata con il cianuro, qualcuno lo ha messo nella sua solita bevanda energetica, in una lattina chiusa nel suo studio altrettanto chiuso. In giro per una festa c’erano il suo amante Max Newman, PA Anthony Marcus, sua sorella, il suo agente e la gallerista Patti Grenson. Ognuno potrebbe aver avuto un movente, quindi è fondamentale controllare l’alibi e proprio per questo toccherà al nostro detective prendere in mano le redini del caso.

Jack lascia l’isola per seguire Anna oppure no?

Dall’altro lato, nel secondo episodio di Delitti in Paradiso 9, scopriamo che Christopher Williams è il principale sospettato per l’omicidio di Clarence Delport, figlio di un pastore locale Demon Williams, che si trova in un gommone a miglia di mare. Jack Mooney è distratto dall’arrivo di sua figlia Siobhan, che va d’accordo con la sua futura fidanzata Anna Masani che pianifica un tour ai Caraibi, e considera di lasciare l’isola. Sarà proprio questo a mettere alle strette il nostro detective. Da una parte c’è Anna pronto a spingerlo a lasciare l’isola per seguirlo, dall’altra c’è la sua decisione. Questo episodio sarà l’ultimo in cui vedremo Jack Mooney (Ardal O’Hanlon) proprio perché alla fine, dopo aver risolto il caso, non solo deciderà di non seguire Anna, ma anche di lasciare Saint Marie perché è giunto il momento di far ritorno a Londra e alla sua vecchia vita. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando, intorno alle 21.10, la serie tornerà in onda su Rai2 con un doppio episodio.

