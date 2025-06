Perché salta la prossima puntata di Delitti in Paradiso ed a seguire Oltre Il Paradiso? Palinsesto stravolto

Continuano i cambi di palinsesto su Rai2, dopo l’assenza per oltre un meso di Ore 14 e Milo Infante, la prossima settimana non andrà in onda la fiction statunitense Delitti in Paradiso, giunta ormai alla 14esima stagione, ed il suo spin-off Oltre il Paradiso. Tuttavia i tanti fan della serie possono stare tranquilli, non si tratta si una cancellazione ma solo di uno spostamento, la prossima puntata delle due fiction tornerà regolarmente in onda mercoledì 18 giugno.

Perché salta la prossima puntata di Delitti in Paradiso ed a seguire di Oltre il Paradiso? Il motivo è presto detto, Rai ha deciso di trasmettere in chiaro la partita di calcio degli Europei Under 21 Italia Romania. Si tratta della prima partita per la Nazionale Italiana della prima fase del Campionato Europeo UEFA Under 21 nella quale accedono ai quarti di finale le prime due classificate del girone. La partita verrà trasmessa a partire dalle 20.45 fino alle 23.30 circa e una volta terminata lascerà la linea al programma di approfondimento Linea di Confine.

Quando torna in onda Delitti in Paradiso ed Oltre il Paradiso: anticipazioni 18 giugno 2025

Tuttavia i tanti fan della fiction di Rai2 possono stare tranquilli, Delitti in Paradiso tornerà in onda il mercoledì successivo come sempre a partire dalle 21.30 circa seguito alle 22.30 dal suo spin-off Oltre il Paradiso, è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay. Mentre per quanto riguarda le anticipazioni Delitti in Paradiso ed anche le anticipazioni Oltre il Paradiso nelle prossime puntate entrambe le squadre saranno alle prese con nuovi omicidi e morti misteriose come quella di Susie, una giovane imprenditrice che, almeno inizialmente, sembra essere morta a causa di uno shock anafilattico ma ben presto la verità si rivelerà completamente diversa… ed il nuovo nuovo ispettore Mervin Wilson incontrerà non poco difficoltà nella risoluzione del caso.