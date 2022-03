Delitto a Albi/ Su Rete 4 il film con Leonie Simaga e Helene Vincent

Delitto a Albi, film di Rete 4 diretto da Delphine Lemoine

Delitto a Albi va in onda oggi, 7 marzo, alle ore 16:40, dunque nel pomeriggio, su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici thriller e crime e che ha debuttato sul piccolo schermo durante l’anno 2021. Il regista di questo film risulta essere Delphine Lemoine mentre la sceneggiatura della pellicola è stata curata da Delphine Choraqui e Fabien Adda.

All’interno del cast del film ci sono attori del calibro di Leonie Simaga, Bruno Derbandt, Helene Vincent, Frederique Kamatari, Alain Doutey, Catherine Allegret, Amelie Robin e Daniel Njo Lobe. Le musiche del film sono state realizzate da Alexandre Lessertisseur mentre uno dei produttori principali della pellicola è stata Caroline Adrian.

Delitto a Albi, la trama del film: una nota detective

Leggiamo la trama di Delitto a Albi. Dopo tanti anni di assenza, Annabelle Dalmaso, una nota detective francese, decide di tornare ad Albi, una piccola città dov’è cresciuta insieme alla figlia Pauline. Per la detective si tratta di una sorta di viaggio nel passato, visto che in questa cittadina francese conosce davvero tante persone. Tuttavia, non tutto è rimasto uguale e alcune cose sono cambiate. Annabelle riconosce i posti dov’è cresciuta e dove ha sempre portato con sé la piccola Pauline. Tuttavia, poco dopo aver ricevuto l’incarico di commissario della città, prima donna a riuscirci, avviene un fatto che sconvolge l’intera cittadina.

Difatti, il povero contadino Robert Tixier sconvolge la popolazione. Tutti vanno nel panico e non si riescono a spiegare perché sia avvenuto un crimine così effetato. Inoltre, non ci sono sospetti fondati ma solo tanta paura e tensione. Poco dopo, c’è anche un altro omicidio, quello dell’assistente sociale Martha Rivera. Toccherà a Annabelle Dalmaso risolvere la situazione, scoprendo misteri e trame nascoste che sembrano anche essere collegate a una misteriosa scritta apparsa su entrambi i luoghi del delitto.



