Delitto a Kermandec è un giallo francese carico di mistero e intrighi che tengono lo spettatore incollato allo schermo. Regia di Bruno Garcia

Lunedì 4 agosto 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, il thriller dal titolo Delitto a Kermadec.

Si tratta di una co-produzione franco-belga per la televisione del 2022, parte di un progetto più ampio composto da ben 10 stagioni e formato da tanti distinti film TV polizieschi ambientati in luoghi diversi della Francia.

La regia è di Bruno Garcia, film maker francese recentemente impegnato con la serie tv Brocéliande, mentre le musiche sono del noto compositore francese Jean-Marie Blondel, che nel corso della sua carriera ha lavorato con registi del calibro di Roman Polanski, Sofia Coppola e Woody Allen.

La protagonista è interpretata dall’attrice francese Claire Keim, diventata famosa grazie alla miniserie tv Éternelle.

Nel cast anche: David Kammenos, protagonista della serie tv La Dernière Vague, Samy Naceri, conosciuto per il personaggio di Daniel Morales nella serie cinematografica di Taxxi, oltre a Axel Mandron, Samy Naceri, Lilea Le Borgne e Maya-Rose Binard.

La trama del film Delitto a Kermandec: un duplice omicidio e il rapimento della figlia della commissaria di polizia

Delitto a Kermandec è ambientato nell’omonimo borgo marittimo, dove la calma quotidiana viene scossa da un duplice crimine: un insegnante viene trovato morto in fondo ad un dirupo e, poco dopo, sua moglie viene uccisa nella loro casa con un colpo violento.

Le forze dell’ordine, poco abituate a eventi del genere, si mobilitano. Marie Bréguet, poliziotta determinata e recentemente divorziata, arriva sul posto con la collega Yassine Dijelli. Le due indagatrici si affidano a Franck Servigne, un uomo affascinante appena trasferitosi nella regione, per raggiungere il luogo del ritrovamento usando la sua barca.

Marie, madre della quattordicenne Lili, si sente attratta da Franck, ma la sua indagine la porta a dubitare dell’uomo e della sua misteriosa figlia quindicenne, Nadia. A sorpresa, Franck rivela di essere un agente sotto copertura: Nadia è testimone di un delitto e sotto protezione.

La situazione precipita quando Nadia fugge, decisa a raggiungere un’isola vicina dove si tiene un concerto. Si unisce a Lili, intenta a sottrarre la barca di Franck, ma i criminali sono sulle tracce della ragazza, in particolare uno scagnozzo di un potente boss locale. Marie e Franck si lanciano in un disperato inseguimento, ma non arrivano in tempo.

Nadia sopravvive, ma Lili viene rapita: il mistero si infittisce, e ciò che sembrava un tranquillo caso di omicidio si trasforma in una corsa contro il tempo per salvare una vita e svelare verità nascoste.