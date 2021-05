Delitto a Saint Malo/ Su Rete 4 il film con Louise Monot (oggi, 24 maggio)

Delitto a Saint Malo in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 maggio, alle ore 16.55. È un film per la televisione di genere giallo diretto nel 2013 da Lionel Bailliu (Fair Play, Il delitto della Madonna nera, la serie tv Elodie Bradford) ed interpretato da Louise Monot (OSS 117: Lost in Rio, Se sposti un posto a tavola, Girl on a bycicle), Bruno Solo (La verità sull’amore, L’accident, la serie tv Camera cafè), Swann Arlaud (Petite paysan, The bare necessity, Grazie a Dio) e Aurélien Wiik (Frontiers – Ai confini dell’Inferno, The illusion, Le canal des secrets).

Il film è il primo episodio di una serie di produzione franco-belga composta da film indipendenti fra loro e solo in parte distribuita anche in Italia.

Delitto a Saint Malo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Delitto a Saint Malo. Un cadavere viene ritrovato sulla spiaggia di Saint Malo, nel Nord della Francia. Il corpo riporta terribili segni di torture. Ad indagare vengono chiamati il commissario Gwenaële Garrec (Louise Monot) e il sergente della gendarmeria Eric Vautier (Bruno Solo).

La Garrec, analizzando ferite e contusioni presenti sul cadavere, riconosce un particolare tipo di torture che ricorda quelle in uso fra i corsari nel XVII secolo. Decide quindi di iniziare ad indagare sulla storia della pirateria nella zona e in particolare su un corsaro molto attivo a Saint Malo oltre 3 secoli prima. Vautier è molto scettico su questo metodo di indagine e non crede che i delitti siano in qualche modo collegati all’antica tradizione piratesca. Garrec però decide di seguire la sua intuizione e orientare le indagini in tal senso.

