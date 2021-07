Delitto ai Caraibi/ Su Rete 4 il film con Sara Martins (oggi, 25 luglio 2021)

Delitto ai Caraibi, film diretto da Niang

Delitto ai Caraibi vain onda su Rete 4 nel prime time di oggi, 25 luglio 2021, con inizio dalle ore 21,30. Sceneggiato e diretto da Philippe Niang, francese con la predisposizione al cinema brillante, il film datato 2016 è un noir per la televisione ‘alla francese’, quindi brillante, sottile, divertente per quanto azione e suspense non manchino nella ricetta della sceneggiatura. In ogni caso il cast del film prevede Léna Valrose (l’attrice Sara Martins), nel ruolo principale, un’artista portoghese, naturalizzata francese, che nel cinema ha riscosso già i suoi successi importanti, ricordando pellicole come ‘Piccole bugie tra amici (Les petits mouchoirs’ nel cui cast incontriamo François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lellouche, oppure ‘Separati innamorati (Celeste and Jesse Forever)’ per la regia di Lee Toland Krieger.

Costantino il Grande/ Su Rete 4 il film con Cornel Wilde (oggi, 25 luglio 2021)

Al suo fianco l’attore Olivier Marchal, tre volte candidato al premio Cesar, nel cinema impegnato in cast di ottimo livello nella filmografia francese con titoli come ‘Non dirlo a nessuno (Ne le dis à personne)’ al fianco di François Cluzet, ‘L’ultima missione (MR 73)’ del quale è regista, sceneggiatore e produttore, oggi artista a 360° impegnato su tutto il cinema e non più solamente attore.

Audace colpo dei soliti ignoti/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman (25 luglio)

Delitto ai Caraibi, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Delitto ai Caraibi. Léna Valrose è una poliziotta francese d’origine Martinicana. Anche se la donna non è mai stata sulla Martinica, viene inviata sull’isola caraibica in seguito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna non lontano dalla vetta del vulcano Monte Pelée, Léna è esperta della polizia scientifica e il suo compito sarà quello di supportare le forze di polizia locali in un’inchiesta da risolvere assolutamente per non turbare il mood pacifico dell’isola. Léna però non si adatta al caldo dei Caraibi, ai cibi piccanti, al sole a picco ogni giorno, lei che è cresciuta sulle montagne di Clermont-Ferrand, ama la neve e i paesaggi alpini, ma deve convivere con il suo DNA e il caso da risolvere e in questo troverà il supporto del capitano locale Paul Ventura, arrivato anni prima sul posto dopo avere lasciato Parigi, il freddo, il caos, la vita frenetica. La coppia è diretta nelle indagini da Magaly Brédas, una donna dura e con pochi scrupoli, commissario con un punto debole, suo figlio, attirato dalla piccola delinquenza locale, un neo non trascurabile nei confronti del capo di un commissariato di polizia che deve occuparsi di malavita e risoluzione di crimini. Questo trio ha un compito specifico: trovare al più presto mandanti e esecutori dell’omicidio sul vulcano e il Monte Pelée diverrà a sua volta attore principale della trama, con le sue leggende, fantasmi, storie che intrecciano storia e mitologia e su tutti aleggerà l’ombra di un fantasma, rinchiuso in una cella durante l’eruzione dell’8 maggio 1902, dalla quale si salvò, ma non senza portare rancori che innescano presenze ectoplasmatiche sul caso.

LEGGI ANCHE:

Spiriti nelle tenebre/ Video, su La7 il film con Michael Douglas e Val Kilmer

© RIPRODUZIONE RISERVATA