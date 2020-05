Delitto carcere San Sebastiano, Sassari/ Omicidio di Marco Erittu (Giorno in pretura)

Il Delitto nel carcere di San Sebastiano: l’omicidio di Marco Erittu nella seconda parte della puntata di “Un giorno in pretura”, il programma di Roberta Petrelluzzi in onda domenica 24 maggio 2020 in prima serata su Rai3. La giornalista ricostruirà quanto successo dietro le sbarre del carcere di San Sebastiano che ha visto morire nel 2007 il detenuto Marco Erittu. Il carcerato è stato ucciso per strangolamento con una coperta; all’inizio la vicenda è stata archiviata come suicidio, ma qualche anno dopo nel 2011 il detenuto Giuseppe Bigella spontaneamente ha confessato di aver partecipato all’omicidio di Erittu. L’uomo, in carcere per l’omicidio a coltellate di una gioielliera durante una rapina, ha confessato di aver ucciso Marco Erittu con la complicità di Pinna e su commissione di Pino Vandi. Non solo, l’uomo ha anche fatto il nome l’agente penitenziario Mario Sanna.

Delitto nel carcere di San Sebastiano: la sentenza

A distanza di anni la Corte d’appello di Sassari ha condannato all’ergastolo tutte le persone coinvolte: Pino Vandi, Nicolino Pinna e l’agente penitenziario Mario Sanna con l’accuso dell’omicidio di Marco Erittu. A giudizio anche gli agenti penitenziari, Giuseppe Sotgiu e Gianfranco Faedda con l’accusa di favoreggiamento, ma assolti in primo grado. La decisione della Corte d’appello di Sassari è stata accolta con grande disperazione dall’agente Sanna che in aula ha detto: “io sono innocente dottoressa. Sono innocente. Nella mia vita ho fatto solo del bene. Queste sono calunnie. Calunnie gratuite. Io ho girato tutta l’Italia combattendo contro i malavitosi e questo è il premio”. Anche Nicolino Pinna si è sempre dichiarato estraneo ai fatti: “volevo sottolineare che conoscevo bene Erittu, siamo cresciuti assieme, era un mio amico, ed ero amico di tutta la sua famiglia. Io non sono un violento, non sono mai stato condannato per atti di violenza. Dopo il carcere mi stavo rifacendo una vita, e adesso ho perso tutto. Avevo aperto un bar, e ho dovuto svenderlo, ho perso la mia famiglia. Ho perso tutto”.