La diretta di oggi di Storie Italiane si è tornata ad occupare del delitto di Garlasco attualmente al centro di nuovissime indagini che stanno cercando di appurare quanto accaduto a Chiara Poggi per capire se l’attuale condannato – l’ex Alberto Stasi – sia effettivamente l’unico responsabile dell’omicidio o se abbia agito anche con il supporto di Andrea Sempio: quest’ultimo – storico amico del fratello della vittima – è tornato al centro della vicenda di Garlasco per via della presenza di tracce del suo DNA sotto alle unghie di Chiara Poggi; circostanza già indagata ed archiviata nel 2016 ma recentemente recuperata degli inquirenti.

Al di là del DNA di Sempio sotto alle unghie della vittima del delitto di Garlasco (la cui corrispondenza è innegabile), gli inquirenti hanno anche recuperato una 20ina di vecchie prove – tra confezioni di biscotti, barattoli di yogurt, quei capelli trovati sulla scena del crimine e numerose altre evidenze simili – che verranno nuovamente analizzate a quasi 20 anni di distanza dall’effettivo decesso di Chiara Poggi e a 10 esatti dalla condanna definitiva per Alberto Stasi, peraltro prossimo al fine pena dopo aver osservato un comportamento modello in carcere.

Tra i dettagli più importanti attualmente in via di analisi per il delitto di Garlasco ci sarebbero in particolare i reperti recuperati dalla spazzatura della casa di Chiara Poggi: nel cestino, infatti, gli inquirenti prelevarono i già citati vasetti di yogurt (in totale due) e una scatola di biscotti che potrebbero conservare il DNA dell’assassino; ferma restando l’ipotesi – per ora non verificata – che il killer abbia trascorso la mattinata con la vittima e con lei abbia fatto colazione.

Nei giorni scorsi, proprio commentando le nuove analisi sul delitto di Garlasco la famosa criminologa Roberta Bruzzone – intervenuta nella trasmissione Ore 14 – aveva spiegato che dal suo punto di vista l’ampio pool di prove dimostrerebbe che “l’ipotesi investigativa alla base” (ovvero la presunta responsabilità di Sempio) non sarebbe particolarmente convincente, tanto che tutti quegli oggetti già nel 2007 non furono ritenuti “coerenti con la dinamica dell’aggressione”.