I messaggi e gli audio vocali della cugina di Chiara Poggi sul delitto di Garlasco sono finiti a Le Iene: l’uomo a cui Paola Cappa avrebbe detto “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi” ha deciso di consegnarli spontaneamente al programma, che ne manderà in onda oggi qualcuno.

La trasmissione precisa, tuttavia, che dall’analisi del materiale fornito quella frase non compare mai, né per iscritto né negli audio. Tra i vocali, però, ve n’è uno in cui la donna dichiara: «Guarda, io non ho mai aperto bocca, però arriverà il giorno in cui la apro. Voglio essere pagata fior di milioni… però dirò tutto, tutto, tutto, tutto».

LE DIVERSE VERSIONI: LE IENE CONTRO GIALLO

La notizia, diffusa nei giorni scorsi dal settimanale Giallo, non troverebbe riscontro secondo Le Iene. Ma Albina Perri, direttrice del settimanale, ha ribadito a Porta a Porta la propria posizione: «La credibilità è molto alta. Questa notizia arriva da più fonti, quindi è assolutamente controllata e confermata. Si tratta di sms che Paola Cappa ha scambiato con un suo amico di Milano. Anche gli altri messaggi hanno un tenore simile e sono considerati molto interessanti, questo in particolare».

Secondo Perri, questi messaggi destano forte interesse investigativo: «Riguardano il delitto e sono ritenuti piuttosto esplosivi. Parlano anche dei rapporti molto tesi tra le due gemelle, che però non sono un mistero, visto che ne aveva già parlato anche ai carabinieri all’epoca». Le Iene, tuttavia, sostengono che non vi siano riscontri concreti e riferiscono di avere un audio in cui Paola Cappa lascia intendere di essere in possesso di informazioni rilevanti sul delitto di Garlasco, che rivelerebbe solo dietro pagamento.

FABRIZIO CORONA: “MESSAGGI DECONTESTUALIZZATI”

Anche Fabrizio Corona è intervenuto sulla vicenda, rivelando che Chi l’ha visto? mostrerà le immagini di un abbraccio tra Stefania Cappa e Alberto Stasi, relativo a una conversazione durante la quale — su spinta degli inquirenti — avrebbe cercato di far parlare il fidanzato della cugina. Corona ha criticato il modo in cui Giallo ha trattato i messaggi, accusando il settimanale di non averli contestualizzati e di aver così dato l’impressione che le gemelle Cappa fossero coinvolte.

LA RICOSTRUZIONE DI FABRIZIO CORONA

Nella sua trasmissione Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha ricostruito la vicenda dei messaggi e degli audio, dichiarando di conoscerla bene, poiché parte del suo archivio. Ha anche spiegato di conoscere Francesco Chiesa Soprani, il destinatario dei messaggi che li ha consegnati a Le Iene. Si tratta di una sua vecchia conoscenza, già coinvolta nel caso Vallettopoli, ex agente di Noemi Letizia e testimone nel processo Ruby Ter.

Chiesa Soprani ha dichiarato che gli audio risalgono a dopo la notifica ad Andrea Sempio del suo status di indagato. In uno di essi, Paola Cappa avrebbe chiesto chiarimenti circa un presunto servizio che Le Iene stavano preparando su lei e la sorella. Due di questi audio, secondo Corona, gli sarebbero stati forniti gratuitamente da Chiesa Soprani.

In uno dei file, la cugina di Chiara Poggi afferma chiaramente che “non parlerà mai con nessuno”. In un altro, chiede all’interlocutore di non “sperperare” quanto le dice e afferma di avere “la coscienza a posto”. Sebbene questi audio abbiano un valore mediatico — dato il coinvolgimento di una parente stretta della vittima — non sembrano avere rilevanza giudiziaria, secondo Corona.

CHIESA SOPRANI PRONTO A CONSEGNARE SMS E AUDIO ALLA PROCURA

Chiesa Soprani sostiene inoltre di essere in possesso di un vocale in cui Paola Cappa smentisce alcune dichiarazioni della sorella Stefania. Ha chiarito di essere disponibile a fornire tutto il materiale alla Procura di Pavia, qualora ritenesse opportuno acquisirlo. In un’intervista a la Repubblica, ha raccontato di aver contattato la cugina di Chiara Poggi nel marzo scorso, dopo il prelievo coattivo del DNA ad Andrea Sempio, per chiederle cosa stesse succedendo.

Da lì è nata una conversazione tramite messaggi vocali, che l’uomo ha salvato in una cartella digitale, assegnando un titolo a ciascun file per tenere traccia del contenuto. Tra questi, figura un file intitolato “incastrare Stasi”, cui fa riferimento il settimanale Giallo, ma per Chiesa Soprani il titolo era indicativo e redatto da lui stesso, non corrispondente a parole pronunciate dalle gemelle Cappa.