Delitto di Garlasco a Quarto Grado: questa sera una nuova puntata del talk di Rete Quattro, ecco il focus sull'omicidio di Chiara Poggi

Torna Quarto Grado e torna il caso di Garlasco. Anche questa sera, 14 novembre 2025, subito dopo la trasmissione di Del Debbio su Rete 4, ci sarà ampio spazio negli studi del talk Mediaset per parlare degli ultimi sviluppi inerenti all’omicidio di Chiara Poggi del 2007, per cui di recente è stata aperta l’indagine. Stando le notizie più recenti le impronte trovate sulla scena del delitto a Garlasco sulla porta sarebbero da ricondurre a Marco Poggi, fratello della vittima, nonché a un carabiniere che fece il suo ingresso nella villetta della provincia di Pavia.

Andrea Sempio tira un sospiro di sollievo? Secondo quanto riferito dall’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, il fatto che non vi siano tracce dell’indagato rappresenta invece una notizia positiva per la procura, tenendo conto infatti che, seppure Sempio abbia frequentato a lungo la casa dei Poggi, vi sarebbero delle sue tracce solo sull’Impronta 33 (o per lo meno stando a quanto sostiene la procura) e sul famoso DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi.

DELITTO DI GARLASCO A QUARTO GRADO, FOCUS SUL DNA TROVATO SU CHIARA

Il materiale genetico è quello attorno a cui ruota la nuova indagine e, stando a una recente indiscrezione pubblicata dall’agenzia LaPresse, quel materiale sarebbe parziale e quindi incompleto e misto, non identificabile di un solo individuo. Un altro punto smentito sempre da De Rensis che, di recente ospite di Mattino 5 News, ha spiegato che quella anticipata da LaPresse è una non notizia, visto che prima di tutto non viene da una fonte ufficiale e, secondariamente – secondo il penalista – riporterebbe solo una verità parziale.

Va segnalato che più volte nel corso di questa indagine abbiamo assistito ad anticipazioni giornalistiche rivelatesi parziali o non veritiere; di conseguenza, ogni notizia non ufficiale che non venga dalla procura di Pavia o dai carabinieri di Milano deve essere presa sempre con le pinze.

DELITTO DI GARLASCO A QUARTO GRADO, IL PUNTO SULL’INDAGINE PER CORRUZIONE

Il discorso verrà comunque approfondito questa sera negli studi di Quarto Grado, così come si farà il punto sulle indagini per corruzione di Brescia, per cui in questi giorni si sono verificate diverse novità. Ieri è stato infatti sentito l’avvocato Massimo Lovati, ex penalista di Andrea Sempio, che ha detto la sua verità sui soldi presi dai genitori di Sempio, ribadendo un concetto già espresso più volte in altre interviste, leggasi di aver preso 15/16.000 euro in contanti che venivano portati dai Sempio nello studio dell’avvocato Soldani (che, insieme a Grassi e Lovati, difendeva Sempio nel 2017).

Avranno detto lo stesso anche gli altri avvocati? Per Lovati l’indagine per corruzione rappresenta solo un “rompighiaccio”, facendo quindi pensare a un’inchiesta ben più grande rispetto ai 45.000 euro di presunta corruzione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti. Vedremo cosa emergerà grazie agli interventi puntuali di Carmelo Abbate, ma anche del generale Garofano.