A Quarto Grado si tornerà questa sera sul caso di Garlasco con le anticipazioni: ecco di che cosa si parlerà durante la puntata odierna

Quarto Grado torna sul caso di Garlasco. Nella nuova puntata in onda questa sera, come sempre su Rete 4, condotta da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, si analizzeranno gli ultimi risvolti inerenti all’omicidio di Chiara Poggi. La “bomba” è deflagrata in queste ore, con le anticipazioni della perizia della dottoressa Albani, genetista incaricata dal Gip di Pavia, sull’analisi delle tracce di DNA trovate sulle unghie di Chiara Poggi. Ebbene, vi sarebbe una compatibilità con Sempio, evidenziata dalla linea paterna, ma non riuscirebbe comunque a identificare in maniera inequivocabile un preciso soggetto.

Siamo certi che questa sera Quarto Grado analizzerà, con i suoi soliti servizi esclusivi, quali possano essere i risvolti di queste anticipazioni della perizia Albani, cercando di capire a cosa potrebbe portare. Secondo l’avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, se dovessero essere confermate le notizie Sempio verrà rinviato a giudizio, e chissà che questa sera il noto penalista non possa essere nuovamente ospite del programma.

DELITTO DI GARLASCO, FOCUS SUL DNA DI SEMPIO: I POSSIBILI INTERVENTI

Al suo fianco potrebbe esservi anche Liborio Cataliotti, il legale di Andrea Sempio, altro protagonista della nuova indagine di Garlasco, secondo cui invece si tratta di anticipazioni che non hanno alcun elemento probatorio, soprattutto perché non fanno chiarezza sul DNA, in particolare in quanto a quando e dove sia avvenuto il “trasporto” del materiale genetico. Cataliotti ha ad esempio ricordato che il suo assistito frequentava la casa dei Poggi a Garlasco e che è probabile che Andrea e Chiara abbiano toccato gli stessi oggetti: da qui la possibile contaminazione.

In studio vi sarà anche Carmelo Abbate, da sempre strenuo difensore di Alberto Stasi, che proprio ieri a Dentro la notizia è “esploso”, dicendo che se queste conclusioni fossero arrivate anni fa oggi il fidanzato di Chiara Poggi non sarebbe in galera. Insomma, la carne al fuoco è tanta, e più ci si avvicina al 18 dicembre 2025, giorno dell’incidente probatorio, più i giochi sembrano farsi duri: appuntamento a questa sera con Quarto Grado.