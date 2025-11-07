Ampio approfondimento anche questa sera sul caso Garlasco a Quarto Grado con gli aggiornamenti sul delitto di Chiara Poggi: di cosa si parlerà

Si tornerà con un ampio approfondimento sul caso Garlasco stasera, durante la puntata di Quarto Grado, in onda come sempre su Rete 4 dopo Del Debbio. Negli ultimi giorni l’attenzione sembrerebbe essersi concentrata in particolare sull’indagine di Brescia, che sta cercando di capire se realmente Giuseppe Sempio, padre di Andrea, abbia corrotto l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, entrambi indagati. I due rimandano al mittente ogni accusa, con il papà di Andrea che precisa che i soldi che prelevava servivano per pagare i tre avvocati dell’epoca del figlio, leggasi Lovati, Soldani e Grassi, mentre Venditti ha spiegato di non aver mai preso soldi da nessuno.

Ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro e la procura di Brescia avrebbe deciso di acquisire i tabulati telefonici di alcuni numeri appartenenti a ex carabinieri della “squadra di Venditti”, per un totale di ben sedici diverse utenze. Che sia davvero successo qualcosa di anomalo o, alla fine, non si scoprirà nulla? Nel frattempo proseguono le indagini tradizionali, in cui Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, crede molto, anche se la procura di Pavia sta continuando a lavorare in gran segreto e non è ben chiaro cosa stia emergendo contro o a favore di Sempio.

DELITTO DI GARLASCO, COSA SUCCEDERA’ A DICEMBRE

Si sa per certo che il prossimo importante step sarà il 18 dicembre, quando si terrà il nuovo incidente probatorio che si concentrerà sul famoso dna della discordia, quello trovato sulle unghie della povera Chiara Poggi e che, per la procura, apparterebbe proprio all’indagato.

Se ne parlerà in studio con i soliti opinionisti di Quarto Grado, a cominciare da Carmelo Abbate, da sempre “pro Stasi”, senza dimenticare il generale Garofano, ex consulente di Sempio. Fra i possibili ospiti, occhio a Marina Baldi, genetista del team difensivo di Sempio, ma anche ad Angela Taccia, legale del ragazzo, e magari all’avvocato Federico Gallo, che da qualche settimana a questa parte difende gli interessi di Lovati.

