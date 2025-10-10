Si tornerà a parlare di Garlasco in quel di Quarto Grado. In vista della nuova puntata di questa sera tutti gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio di Chiara

Nel corso della puntata di questa sera di Quarto Grado, in programma dalle ore 21:30 su Rete Quattro, ci sarà ancora una volta ampio spazio su Garlasco. L’indagine riguardante la morte di Chiara Poggi si sta allargando a macchia d’olio e, nel corso delle ultime settimane, ha visto l’ingresso in scena della Procura di Brescia, che sta indagando sulla presunta corruzione di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, che rimanda al mittente ogni accusa.

Delitto di Garlasco, nel mirino anche gemelle Cappa sul fronte corruzione/ "Chiesti controlli bancari mirati"

È notizia di queste ore, invece, l’indagine nei confronti del pubblico ministero di Milano, Mazza, che in passato ha collaborato proprio con Venditti. Resta da capire se tutto ciò possa avere un’attinenza concreta con l’omicidio di Garlasco, la povera Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007.

In studio se ne discuterà con il generale Luciano Garofano, ex consulente di Sempio, che da poco è stato sostituito dal criminologo Armando Palmegiani per differenti vedute in quanto a strategia di difesa dell’indagato. Potrebbe esservi anche Massimo Lovati, nella bufera in questi giorni per via di alcune dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona su Yara Gambirasio.

Delitto di Garlasco, altro appunto: "Non potranno più indagare Sempio"/ Si allarga inchiesta su sistema Pavia

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI OSPITE IN STUDIO QUESTA SERA?

Il penalista di Vigevano si difende dicendo che stava interpretando una parte, ma una macchia resta; nel frattempo, lo stesso legale di Sempio è stato querelato dallo studio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi, dopo aver spiegato che l’indagine del 2017 ai danni del suo assistito era frutto di una macchinazione.

Se sarà ospite in studio, farà sicuramente chiarezza e risponderà alle domande dei soliti opinionisti, a cominciare da quelle di Carmelo Abate, che non è mai stato “leggero” nei confronti di Sempio e che da sempre si dice convinto che l’indagine del 2007 su Stasi sia stata piena di errori.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Saltato l'incontro con Andrea Sempio. Indagine corruzione? Caccia alle streghe"

Nel frattempo, gli inquirenti continuano a fare il loro lavoro, con la speranza, forse, di trovare la pistola fumante che possa incastrare Andrea Sempio, quello che, per la Procura di Pavia, sarebbe stato sulla scena del crimine del 13 agosto 2007. Lui continua a sostenere di essere andato a Vigevano, in libreria, e prova ne sono due scontrini del 13 e 14 agosto 2007, che confermerebbero la sua versione dei fatti.