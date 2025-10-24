Si tornerà a parlare di Garlasco questa sera a Quarto Grado con tutte le ultime novità sull'omicidio di Chiara Poggi: ecco che cosa sta emergendo

Si tornerà sul caso di Garlasco questa sera a Quarto Grado, per la nuova puntata di questo venerdì, 24 ottobre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Da quando il programma cult Mediaset ha iniziato ad approfondire le vicende legate all’omicidio della povera Chiara Poggi, gli ascolti sono schizzati alle stelle e ogni venerdì risulta sempre tra i migliori record, subito dopo le reti ammiraglie Canale 5 e Rai 1. Accadrà sicuramente lo stesso anche questa sera, visto che – sempre parlando di Garlasco – la carne al fuoco non manca mai.

Si comincerà forse cercando di capire chi sia il famoso supertestimone che si è presentato questa settimana presso i carabinieri di Milano, in via Moscova, spiegando che lo scontrino di Andrea Sempio del parcheggio di Vigevano, risalente alla mattina del 13 agosto 2007, non sarebbe stato in realtà prodotto dallo stesso indagato. Per chi indaga, questo testimone è credibile, e siamo certi che Quarto Grado avrà sguinzagliato le sue fonti per provare a capirci di più.

DELITTO DI GARLASCO A QUARTO GRADO: I GENITORI DI SEMPIO INTERVISTATI?

Non sono da escludere, a riguardo, testimonianze esclusive, magari dello stesso Andrea Sempio, che già a Chi l’ha visto ha chiarito la sua posizione in merito al ticket, ma anche dei genitori dello stesso ragazzo, coloro che – come il figlio – hanno sempre sostenuto che lo scontrino sia assolutamente loro, producendo, tra l’altro, anche un ticket per il giorno dopo, il 14 agosto 2025. Chissà che in studio non vi sia anche Marina Baldi, colei che, da qualche giorno a questa parte, è la nuova consulente del team difensivo di Andrea Sempio.

La genetista si unisce così all’avvocatessa Angela Taccia, al collega Liborio Cataliotti e al consulente Armando Palmegiani, con l’obiettivo di far cadere qualsiasi accusa nei confronti del loro assistito. In studio ci sarà anche il generale Garofano, ex consulente proprio di Andrea Sempio, facente parte per anni del vecchio team difensivo del giovane, che si è sgretolato anche con la revoca del mandato di Massimo Lovati.

DELITTO DI GARLASCO A QUARTO GRADO: CHI SARA’ OSPITE?

Il tutto è avvenuto subito dopo l’avvio dell’indagine per corruzione da parte di Brescia, tempistiche che, per Gianluigi Nuzzi, appaiono sospette; ma l’ex comandante dei Ris ha sempre parlato di divergenze nella strategia difensiva e nulla più. Fra gli ospiti potrebbe esservi, questa sera, magari proprio qualcuno dei difensori di Sempio, ma occhio anche a Federico Gallo, il legale che assiste Massimo Lovati, apparso particolarmente agguerrito negli ultimi giorni a tutela del suo assistito.

A presenziare ci saranno sicuramente i soliti opinionisti e, oltre al sopracitato Garofano, spazio anche a Carmelo Abbate, che con Sempio non è mai stato morbido, convinto che le indagini nei confronti di Alberto Stasi furono caratterizzate da numerosi errori. Vedremo quello che succederà.