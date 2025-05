Nel corso della puntata di ieri di Quarto Grado c’è stato un ampio dibattito sul giallo di Garlasco e in particolare sulla famosa impronta 33, quella che è stata rinvenuta sul muro a pochi metri di distanza dal corpo senza vita della povera Chiara Poggi. Per l’accusa è una traccia di Andrea Sempio ma la difesa ci va con i piedi di piombo e a riguardo il generale Luciano Garofano, consulente di parte proprio dell’indagato, nonché opinionista fisso di Quarto Grado, commenta: “Non ci fu assolutamente sangue sull’impronta 33, fu fatta una batteria di analisi, prima la ricerca dell’emoglobina e poi dell’emoglobina umana, che dettero risultato negativo poi si tentò di estrarre il dna umano ma era inibito”. E ancora: “Io dissento da quello che ha detto il dottor Linarello (il genetista della difesa di Alberto Stasi, che ha detto che era evidente che vi fosse una traccia di sangue ndr), non è vero che c’era una traccia che cromaticamente richiamava il sangue, quella traccia è stata trattata perchè non aveva le caratteristiche fisiche di una impronta di sangue, ma siccome era vicina al corpo di Chiara, è chiaro che fu saggiata, ma non perchè vi fosse il sospetto che ci fosse sangue, e lo dico non come consulente di Andrea Sempio”. Quindi ribadisce: “Non c’era sospetto che fosse sangue dal punto di vista ottico, dell’apparenza, ma siccome era una evidenzia importante per la posizione, si è voluto saggiarla per capire se fosse sangue. La ninidrina reagisce con gli amminoacidi e non con l’emoglobina che è una molecola diversa, non c’è interferenza fra ninidrina e la ricerca di una emoglobina umana”.

Alberto Stasi: la Procura chiede la revoca della semilibertà/ "Illegittima l'intervista a Le Iene"

A quel punto è intervenuto Carmelo Abbate, che ha spiegato: “il generale ci sta confermando che era una evidenza importante”, ma Garofano ha continuato, un po’ stizzito per quell’interruzione: “Fammi finire Gianluigi (rivolgendosi al conduttore ndr) perchè se no non concludo… era una evidenza importante non perchè sospettavano che fosse di sangue ma per la posizione, essendo comunque una impronta che andava studiata, dava la completezza degli accertamenti del ris. Proprio perchè in una posizione importante fu saggiata anche per stabilire che fosse sangue, ma per quanto fatto fino ad allora quella traccia non aveva sangue”. Poi precisa: “Se oggi venisse fuori da qualche parte quella traccia, potrebbe emergere del sangue perchè le tecniche sono più sensibili: io spero che oggi venga fuori per fugare ogni dubbio”. A quel punto ha preso la parola Abbate, che ha spiegato: “Ci sta confermando che era una evidenza importante tanto è vero che ci hanno perso tempo e sonno con ninidrina, combur test, poi hanno grattato il muro… peccato che oggi da consulente di Sempio (dice riferendosi a Garofano ndr) ci dica che è una evidenza neutra, come ci ha detto la settimana scorsa, perchè l’assassino per lasciare quell’impronta avrebbe dovuto scendere le scale e rimanere sulla soglia. Allora io dico, certo che è una evidenza importante tanto è vero che loro l’hanno ritenuta tale, quindi quella lì è l’impronta dell’assassino!”.

Delitto di Garlasco/ Marchetto “Supertestimone attendibile, nel 2007 chiesi di attenzionare due donne...”

DELITTO DI GARLASCO, SCONTRO FRA CARMELO ABBATE E GAROFANO SULL’IMPRONTA 33

Un’affermazione a cui Garofano ha replicato: “Questa deduzione è veramente pericolosa Carmelo”, ma Abbate tira per la sua strada: “E’ l’impronta dell’assassino, posso parlare anche io? Non si può giustificare quell’impronta…”, ma il generale non ci sta: “Non si può giustificare quello che dici!”. Quindi di nuovo Carmelo: “E’ una mia opinione, Sempio dice ‘frequentavo quella casa e scendendo giù alzavo le braccia e toccavo il muro’, poi scusa la frequentavano di più Betti e Capra, gli amici del gruppo di Marco Poggi, ma ci sono solo impronte di Sempio”.

Garlasco, battaglia sull'impronta 33 vicino al corpo di Chiara Poggi/ Carabinieri: "Traccia dell'assassino"

Di nuovo Garofano: “Carmelo giunge a conclusione su aspetti che devono essere ancora confermati, c’è un incidente probatorio mentre per Carmelo il dna è di Sempio e l’impronta è insanguinata, questa non è informazione e un professionista come te non dovrebbe farlo. Sia nella prima indagine fatta dal Ris che nella seconda indagine fatta dal professore De Stefano, non è stato trovato un campione di dina così significativo. Nella prima indagine non vi era nessuna traccia maschile, solo dna della vittima, nella seconda tornata è stato confermato il dna di Chiara poi in un tentativo ulteriore è venuto fuori un dna maschiale parziale latamente compatibile e non riuscirà mai ad identificare Andrea Sempio ne nessuno”.

DELITTO DI GARLASCO, L’IMPRONTA 33: IL PUNTO DI PORTERA E DELL’AMICO DI SEMPIO

In studio vi era anche Giorgio Portera, genetista, che ha di fatto confermato quanto già detto dal generale Garofano: “Il colore non è un parametro scientifico per valutare sangue o meno, è una spia se durante il sopralluogo vedo qualcosa di rosso. Un giudizio sul colore assolutamente non lo accetto, ci sono innumerevoli motivi per cui possa essere intensa quella traccia”. E ancora. “Quella foto è fatta con una determinata fonte luminosa necessaria per fare la foto, è una foto di 18 anni fa, con una risoluzione molto più bassa rispetto a quella di oggi e un colore che non rispecchia la ninidrina. Oggi cosa possiamo fare per capire? Si rifanno le analisi, possiamo fare i test di 18 anni fa, ci sono altre metodiche molecolari per dividere le cellule, una tecnica molto sofisticata che però necessità di una integrità delle cellule che io escludo dopo 18 anni. Si possono fare gli stessi test di 18 anni ma con i consulenti di parte di modo da aprire il contraddittorio pieno su questa traccia”.

Infine le parole di Elisa, amica di Andrea Sempio: “Ho domandato ad Andrea se l’impronta fosse sua quando è uscita questa storia, non ho mai avuto dubbi, per me è innocente, volevo solo capire se il colore fosse dato dal reagente che hanno usato o se fosse sporca di sangue e lui mi ha confermato che è il reagente e gli credo, mi ha detto che potrebbe essere stato lui a lasciare quella traccia, avendo frequentato quella casa ci può stare. Scendendo insieme a Marco le scale può averla lasciata in qualunque momento, prima dell’omicidio”.