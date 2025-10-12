Delitto di Garlasco, accertamenti anche Lambertucci: è il gip che archiviò Andrea Sempio. Spoto agli inquirenti: "Venditti mi mise fretta per archiviarlo"

DELITTO DI GARLASCO, NEL MIRINO ANCHE LAMBERTUCCI

Anche l’ex gip Fabio Lambertucci finisce nella nuova inchiesta legata al delitto di Garlasco. Del “sistema Pavia” caratterizzato da un presunto scambio di favori, su cui sta provando a far luce la Procura di Brescia, avrebbe fatto parte anche il magistrato maceratese, che ora è giudice del dibattimento penale del tribunale di Padova.

Delitto di Garlasco, Lovati: "Sempio? Spero non mi sostituisca"/ "Pugnalato da Corona. Bevo, ma reggo bene"

Si tratta del gip che, durante l’indagine del 2017 sul delitto di Garlasco, archiviò la posizione di Andrea Sempio, che ora è finito nel mirino degli inquirenti. Tutto è partito dall’ex procuratore Mario Venditti, ma il mirino degli inquirenti si sta allargando.

Infatti, c’è stata una perquisizione per il sostituto procuratore Mazza, che era a Pavia fino al 2024, ma la Guardia di Finanza di Brescia avrebbero chiesto il via libera per effettuare accertamenti bancari anche sui conti di Lambertucci, il cui nome è poi sparito dall’annotazione di settembre, come accaduto per la famiglia Cappa.

Delitto di Garlasco, cimice sparita da Panda di Sempio e atti giudiziari?/ Nuovo giallo su intercettazioni

Non sono emerse anomalie sui conti di Venditti, ma dalle parole dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto, recentemente sentito dagli inquirenti.

LA FRETTA DI VENDITTI: COSA HA RIVELATO SPOTO

Sentito come testimone nell’inchiesta di Brescia sul delitto di Garlasco, Spoto, che lavorava alla polizia giudiziaria con Venditti, ha dichiarato di ricordare che gli venne chiesto di trascrivere in fretta le intercettazioni, “tanto è vero che le feci in uno o due giorni”, in quanto Venditti gli disse “che gli servivano subito per fare l’archiviazione”.

Lo riporta la Provincia Pavese, spiegando che per Spoto per questo potrebbe esserci stata qualche inesattezza nella trascrizione.

Delitto di Garlasco, Lovati: “I Sempio ignoranti come capre”/ Andrea: “Sto riflettendo sull'avvocato”

L’altro carabiniere, Silvio Sapone, si è limitato a riferire di non essersi mai occupato delle intercettazioni, mentre per quanto riguarda la sua permanenza di oltre un’ora a casa di Andrea Sempio, si è giustificato spiegando che doveva “fargli perdere tempo perché dovevamo fare l’installazione della microspia sulla vettura” e, visto che il tecnico aveva sbagliato strada e gli serviva più tempo, si è trattenuto con Sempio “per evitare che uscisse” e scoprisse della microspia.