A Storie Italiane il focus sul delitto di Garlasco con l'interessante intervista ad Alberto Marchesi: ecco che cosa ha detto in diretta tv

Alberto Marchesi, imprenditore di Pavia, torna a essere collegato nell’indagine di Garlasco. Il suo nome era già comparso qualche settimana fa, in quanto in cella assieme al nipote di Savu, quest’ultimo latitante, che ha sempre collegato il delitto di Garlasco al santuario delle Bozzole.

Ora Marchesi è tornato d’attualità, in quanto il suo nome sarebbe fra le parole più ricercate dai device di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, attualmente indagato dalla procura di Brescia per corruzione.

Delitto di Garlasco, Garofano vs Bacco: “La smetta di offendermi, l'ho avvisata!”/ E sul dna di Sempio...

Marchesi è stato sentito stamane da Storie Italiane ed ha spiegato: “Io sono in cura per ludopatia dal 1987, frequento molto i casinò e frequentavo il casinò di Campione – di cui Venditti era il presidente fino a poco tempo fa – quel memoriale non l’ho scritto io”, dice riferendosi a uno scritto in cui si raccontano alcuni episodi vissuti dallo stesso imprenditore, raccontati al suo compagno di cella. “L’ho visto ieri per la prima volta – ha aggiunto a riguardo – c’è un’indagine in corso e sono molto limitato.”

Delitto di Garlasco, Garofano vs De Rensis: “Non mi chiami ingenuo”/ La replica: “Ecco perchè l'ho detto”

E ancora: “Col nipote di Savu, in 92 giorni in cella, non siamo stati zitti: abbiamo fatto diverse osservazioni e il fatto di frequentare il casinò con determinati personaggi è vero, ma è un luogo pubblico, non è stato commesso alcun reato. Si parla di un periodo limitato di più di dieci anni fa: io invece li ho sempre frequentati.”

DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO MARCHESI “MI CHIEDEVANO IL VINO…”

Alberto Marchesi avrebbe ricevuto delle richieste particolari dagli inquirenti di Pavia, come ad esempio delle bottiglie di vino: “Me lo chiedevano in maniera non piagnucolosa ma prepotente. Io sono stato in carcere per 92 giorni come misura preventiva per reato fiscale. Ripeto: c’è un’indagine in corso da parte di una procura molto seria e non posso fare rivelazioni, perché quel memoriale non l’ho scritto io, ma comunque non lo sto smentendo, assolutamente; preferirei non rispondere, perché anche io penso che siamo al pre-inizio di tutto quello che può succedere a Pavia. Io presumo che vi sia uno squadrone sotto e che prima o poi la verità venga fuori.”

Delitto di Garlasco, De Rensis: “Credo ciecamente in Garofano”/ “Sapone su Spoto e la spesa...”

Marchesi è stato sentito “dalla procura di Brescia per 4 ore e mezza, ma se non fosse per l’ora sarei stato a parlare altre 4 ore. Il giorno del mio arresto, il mio avvocato aveva detto che, se parla JeJe, come mi chiamano, cade il tribunale, ma non ho ancora parlato.” Quindi ha precisato: “Quel memoriale l’ha scritto il mio ex compagno di cella, a mia insaputa, su alcuni miei racconti: lui continuava a scrivere. Alcune cose sono per sentito dire, mentre altre cose sono mie vicende personali che, ripeto, non posso dire per il segreto istruttorio.”

DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO MARCHESI E IL SUO NOME NELLE CARTE DELLA PROCURA

Ha poi aggiunto: “I reati che a me vengono contestati non prevedono l’arresto: l’arresto viene eseguito per pericolo di fuga, reiterazione e inquinamento delle prove… lasciamo andare avanti le indagini e aspettiamo che mi risentano i procuratori di Brescia e chiudano le indagini. Io sono stato sentito l’8 luglio, quando ero in carcere: non ho mai cambiato cella né compagno di cella. Erano domande inerenti al sistema Pavia.”

Sul fatto che il suo cognome sia nei dispositivi degli indagati: “Mi ha lusingato, perché ho detto: ‘Meno male, adesso viene fuori qualcosa’. Alcune di queste indagini che stanno rivedendo hanno causato danni alla mia azienda e hanno portato a un deficit economico. Io mi ritengo vittimissima del sistema Pavia, ho una serie di documenti qui… adesso che sono tornato in una forma di libertà ho recuperato diverso materiale per smontare tante indagini fatte”.

“Mi hanno sequestrato tutto – ha aggiunto – ho difficoltà economiche, sono in una situazione un po’ complicata e trattenuta da questa mia situazione giudiziaria. Io sono un agricoltore: lavoro a meno dieci d’inverno e a quaranta gradi d’estate, non vivo in un ufficio.” Nel memoriale si legge che Alberto Marchesi ha paura, teme per la propria vita, e a riguardo ha spiegato: “Prima di questa procura, a Pavia avevamo paura a uscire per la delinquenza, e avevo paura della vecchia procura. Io spero che da oggi in avanti si vada su questo binario che ci porti a essere più sicuri quando si esce, soprattutto quando si fa il proprio dovere e lavoro.”



DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO MARCHESI SU SAVU POI L’INTERVENTO DI DE RENSIS

Ha concluso, sempre sul nipote di Savu: “Ha fatto bene a scrivere il memoriale. Era un ragazzo che aveva già fatto un terzo della sua vita in carcere: io cercavo di spiegargli le cose, di portarlo alla ragione; gli ho fatto un po’ da padre-prof per quel poco tempo che abbiamo fatto assieme. Questo memoriale l’ha fatto anche per me, lo ringrazio. La mia situazione la voglio affrontare in tribunale, senza entrare o sovrapporre l’altra.”

De Rensis ha voluto chiosare le parole di Marchesi, dicendo: “Voglio dire grazie a questi coraggiosi magistrati che stanno restituendo con questa indagine la fiducia ai cittadini, perché non è assolutamente vero che comunque finirà male. Sono indagini che ci danno speranza, perché condotte da magistrati che hanno la qualità principale che un magistrato deve avere, che è il coraggio: un’indagine che aggiunge e non esclude, e in un’indagine per omicidio non si deve e non si può escludere nulla.”

Vedremo quindi se eventualmente Alberto Marchesi dovesse essere sentito ulteriormente sul sistema Pavia e se davvero, in caso di alcune sue rivelazioni, “cadrà il tribunale”. Si tratta, senza dubbio, dell’ennesima pista, dell’ennesima suggestione emersa da quando è riesploso il caso Garlasco con la nuova indagine su Andrea Sempio.