Delitto di Garlasco: come anticipato nelle scorse settimane, Alberto Stasi, attraverso la sua difesa, ha formalizzato la richiesta di semilibertà e attende la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Oggi 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi (avvenuto il 13 agosto 2007), è chiamato a comparire davanti al Tribunale di Sorveglianza il 9 aprile, per coincidenza giornata cruciale anche sul fronte della nuova inchiesta che vede indagato (ancora una volta) Andrea Sempio.

L’ipotesi a carico di quest’ultimo è concorso nell’uccisione della 26enne, con ignoti o con lo stesso reo, e ora si attende l’udienza numero uno del maxi incidente probatorio con cui verranno sottoposti ad accertamenti campioni biologici e reperti del caso (alcuni ex novo, in quanto mai analizzati). Il punto di partenza è, secondo gli inquirenti che hanno riaperto l’indagine a carico di Andrea Sempio, la presenza del Dna di quest’ultimo sulle unghie della vittima: una conclusione comune alle indagini difensive del pool che assiste Stasi, datate 2016, e a quelle condotte dalla Procura di Pavia nel 2023 attraverso una consulenza firmata dal noto genetista Carlo Previderè.

Sulla decisione della Sorveglianza in merito all’istanza di Alberto Stasi di accedere a una misura alternativa alla detenzione, nello specifico il regime di semilbertà dopo 10 anni trascorsi in carcere, peseranno non solo il comportamento del detenuto tra le mura del penitenziario, ma anche l’atteggiamento nei confronti del reato per cui è stato condannato e i propositi futuri.

Nel caso dell’ex bocconiano, inoltre, saranno valutate anche le recenti interviste rilasciate da Bollate nelle quali continua a dirsi innocente. Non c’è quindi il “ravvedimento” e non ci sarà, perché l’ex fidanzato di Chiara Poggi, riporta Adnkronos, sarebbe pronto a ribadire la sua estraneità al delitto di Garlasco anche in sede di udienza per la semilibertà. Da tempo, Alberto Stasi lavora all’esterno e nel 2028 scatterà il fine pena per buona condotta. In ogni caso gli manca davvero poco, come lui stesso ha sottolineato più volte, per lasciarsi le sbarre alle spalle e questa richiesta, se non accolta, non cambierebbe molto la sua situazione.

