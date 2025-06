Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è stato ospite di Iceberg, su Telelombardia: ecco che cosa ha detto, le sue parole

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, intervistato da Iceberg, su Telelombardia. Si comincia dall’inizio, dal primo incontro con l’omicida: “Quando ho visto per la prima volta Alberto Stasi, abbiamo capito se vi erano le condizioni per iniziare un percorso poi crescendo ho scoperto un ragazzo molto profondo, credente, analitico, pieno di contenuti e sofferenza, ma non pieno di rabbia, e certamente è stato bravo a razionalizzare questa situazione, una situazione se non riesci a gestirla razionalmente, impazzisci. Dopo l’incontro ho iniziato a studiare, mi sono documentato e le carte mi hanno rappresentato un errore giudiziario, non sposo i clienti, non l’ho mai fatto con quelli famosissimi, ma sposo le carte, che sono quelle che parlano”.

Quindi precisa: “Non sono arrivato da lui con una convinzione visto che non conoscevo le carte, ho voluto vedere con cognizione di causa quali fossero le carte processuali, certamente ho sempre avuto fortissimi dubbi, avevo seguito il caso in tv e nel 2018 io ho assistito una persona che all’epoca era a Pavia e che in uno dei tanti colloqui mi ha detto che frequentava le rotonde a Garlasco, all’epoca era giovane e mi chiese se avevo mai sentito questo caso e mi disse che le idee erano abbastanza precise a settembre 2007, mi disse cosa si diceva.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E IL PRIMO CONTATTO CON STASI

“Il contatto con me l’ha avuto la mia collega Bocellari dopo essersi interfacciata con Alberto e per me l’incontro con Giada Bocellari è stato altamente positivo, il nostro rapporto si è formato in un percorso che ha avuto anche dei confronti anche vivaci, adesso siamo legati da grande stima, io d’affetto la considero una leonessa, ha lottato tanti anni e io cerco con i miei capelli bianchi di darle quel poco che posso dare per aiutarle in questa fatica e per il bene di Alberto. Non ho mai incontrato la mamma di Alberto, per una forma di delicatezza spero di incontrarla e di abbracciarla un giorno a ragion veduta. Questo processo nasce da una indagine piena zeppa di errori, questi errori avrebbero dovuto enfatizzare il ragionevole dubbio, non si può pensare che un processo nato da un’indagine pieno di errori non sia un processo affaticato”.

De Rensis ha quindi proseguito: “Il processo è un derivato delle indagini, è incredibile sentire uno dei principali artefici di queste indagini, l’ex capitano Gennaro Cassese, dire che la sparizione delle impronte di Chiara è colpa di un medico, che Stasi è stato il primo a inquinare il suo pc… tutto questo lo trovo incomprensibile. Rinnovo questo mio sogno, il collega Lovati fa i sogni io ho un sogno, quello di incontrare Cassese e di potergli rivolgere alcune domande che fino ad ora non gli hanno ancora rivolto”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SULLA SPAZZATURA

Sull’incidente probatorio: “Le mie anticipazioni? Io ho parlato con il condizionale e ho parlato di ipotesi, ho semplicemente ipotizzato che sulla cannuccia dell’Estathe vi sia il dna di Alberto e sulla cartina che copre i Fruttoli il dna di Chiara, così come sui cereali e sul piattino di carta. Ma questo dato non è sconvolgente ma sconfortante, perchè ho sentito argomentazioni di persone che dicevano che non sarebbe emerso nulla dalla spazzatura e che sarebbe stato tutto inutile, invece questi elementi sono importanti e dimostrano che c’è qualcosa, e ci sarà forse qualcosa nelle paradesive, nelle consulenze informatiche e nella Bpa. Continuiamo ad avere fiducia in questa indagine a 360 gradi, io ho sempre detto l’incidente probatorio è una parte di questa indagine. La lattina di birra presa da Alberto esiste, è conservata e non bevuta tutta. Quando si è recato a rendere interrogatorio al dottor Napoleone, ha sempre detto che beveva e continuerà a farlo l’Estathè. Adesso si dice che quella spazzatura non serve a nulla, serve un ragionamento più equilibrato, cioè questa indagine ci può restituire dei dati anche a distanza di 18 anni”.

E ancora: “A qualcuno ricordo che questa non è una nostra indagine, nessuno di noi è sorpreso, quella è la spazzatura probabilmente delle 24 ore vicine all’omicidio. L’ipotesi che qualcun altro fosse in caso quella mattina non decade perchè io non ho mai detto che gli assassini hanno banchettato in cucina con il fruttolo, ma io sto dicendo che le nuove indagini ci diano i riscontri compatibili con la presenza di più persone che non vuol dire che abbiano fatto più cose”. E ancora: “Ci sono dei micropallini di carta sulla tavola, che magari possono vuol dire nulla o qualcosa, poi c’era della cenere nel posacenere ma i Ris non l’hanno mai esaminato, quindi l’ipotesi di più persone nasce da valutazioni a 360 gradi non solo da una sedia spostata”.



DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU ANDREA SEMPIO E LE NUOVE TRACCE

Su Sempio e l’ingresso in casa Poggi: “Vedremo se ci saranno altre evidenze, vedremo dove e quante e poi potremo avere un quadro più preciso. Se c’è una persona che va avanti lentamente step by step è il sottoscritto, ripeto a tutti che bisogna avere molta pazienza, non possiamo pretendere che questa nuova indagine risolva tutto in tre mesi quando la prima è durata due anni. Se Sempio dice di essere andato in cantina può darsi sia vero, ma diverso è studiare l’impronta 33”.

Sulle tre impronte attenzionate, 10, 11 e 33: “La 10 è molto suggestiva, in una posizione importante (sulla porta di casa ndr), credo possa essere riferita a qualcuno che ha interagito quella mattina. Io quando parlo di più persone non è che so chi sono queste persone, quindi potrebbe esserci qualcuno non nominato o nominato solo parzialmente. Se non dovessimo farci niente di questa traccia, si andrà avanti con le indagini normali, poi le consulenze informatiche, le paradesive, le bpa… io credo che lì ci siano degli elementi”.