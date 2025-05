Nel corso della puntata di ieri di Chi l’ha visto? ci si è soffermati sul delitto di Garlasco, e la trasmissione di Rai Tre ha mandato in onda un video di diversi minuti in cui si vedono Alberto Stasi – ricordiamo, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi – e Stefania Cappa, la cugina (gemella di Paola) della vittima. Il filmato risale al 2007, precisamente al 17 agosto, quattro giorni dopo l’omicidio della ragazza, e mostra i due di cui sopra in caserma, mentre vengono sentiti dagli inquirenti. Ad un certo punto si nota uno dei carabinieri che si alza dalla scrivania e va a prendere una bottiglietta d’acqua per Alberto Stasi, un dettaglio non da poco: la mossa del militare dell’Arma sembra finalizzata a lasciare soli i due, per intercettare e ascoltare cosa si dicano in assenza degli inquirenti.

Del resto, Stefania Cappa fa notare al carabiniere di avere già una bottiglietta d’acqua, ma lo stesso si alza ed esce dalla stanza, chiudendo la porta. Alberto Stasi e Stefania Cappa, rimasti soli, si abbracciano, ed è un abbraccio in qualche modo complice, come fa notare anche Chi l’ha visto?, con Stefania Cappa che stringe il fidanzato di Chiara Poggi massaggiandogli anche la testa.

DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO STASI E STEFANIA CAPPA: COSA DICONO I DUE

Ovviamente può significare tutto e nulla, anche perché, ricordiamo, i due stavano affrontando una situazione emotivamente molto difficile, derivante dalla perdita di una persona cara, uccisa in modo brutale. Il video prosegue e mostra alcuni carabinieri che entrano ed escono dallo stanzino, prendendo delle risme di carta: azioni che, riviste oggi a distanza di 18 anni, appaiono chiaramente “senza senso”, ma probabilmente volte a dare un tocco di apparente normalità alla scena. Nel frattempo, Alberto Stasi e Stefania Cappa restano soli, discutendo su cosa possa essere accaduto.

Per la cugina, potrebbe essersi trattato di una “rapina finita male”, una tesi che ribadisce più volte, ricordando che a Garlasco erano già avvenuti due furti. Alberto Stasi risponde: “Sì, lo so”. Stefania Cappa chiede se Chiara avesse avuto problemi sul lavoro, ma lui replica dicendo che si era lamentata per il troppo lavoro e per il fatto che a volte le facevano saltare la pausa pranzo, ma si dice convinto che non sarebbero mai arrivati ad ucciderla, e che dunque l’omicidio non c’entra nulla. La conversazione si concentra quindi sui furti, ma Stefania Cappa osserva: “Solitamente scappano e vanno via”, lasciando intendere che non è comune che i ladri uccidano.

DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO STASI E STEFANIA CAPPA: “QUALCUNO CHE HA STUDIATO TUTTO…”

In ogni caso, il dubbio resta, e per la cugina di Chiara Poggi non è da escludere che si sia trattato di “qualcuno che ha studiato la situazione, che ha visto che Chiara era da sola in casa” e ha deciso di tentare il colpo. Ricordiamo che all’epoca la ragazza era rimasta a Garlasco, non partendo in vacanza con la famiglia in Trentino, per restare vicina al fidanzato Alberto Stasi, che stava preparando la tesi per laurearsi alla Bocconi. Nel video, Alberto Stasi riferisce anche un dettaglio particolare: quello di aver visto solo una parte del viso di Chiara Poggi, descritta come “bianca”.

Una rivelazione che ha sempre destato sospetti, visto che la vittima aveva il volto coperto di sangue e di capelli: “Non era abbastanza per far condannare Alberto Stasi – commenta Vittorio Romano, giornalista di Chi l’ha visto – perché poteva trattarsi di un momento di forte stress emotivo, e infatti in primo e secondo grado è stato assolto. Fa impressione che dicesse che il volto fosse chiaro, ma può essere stato suggestionato. Sono altri gli elementi a carico di Stasi”. Un filmato decisamente importante, che oggi potrebbe essere rivisto sotto un’altra luce alla luce delle risultanze delle nuove indagini, in cui – ricordiamo – Andrea Sempio è l’unico indagato per omicidio in concorso.