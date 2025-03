Alberto Stasi torna in televisione e rompe il silenzio, in costanza di detenzione, con una nuova intervista rilasciata a Le Iene sul delitto di Garlasco, dopo l’esclusiva concessa 3 anni fa alla stessa trasmissione dal carcere di Bollate dove è detenuto per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Oggi lavora all’esterno del penitenziario e sta per finire di scontare i 16 anni di reclusione che gli furono inflitti in via definitiva dopo le assoluzioni in primo e secondo grado di giudizio, mentre continua a dirsi innnocente.

L’ex bocconiano, unico condannato per il delitto di Garlasco, ha deciso di parlare dopo la clamorosa riapertura del caso con l’indagine che si sta svolgendo a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima già indagato e archiviato nel 2017.

Secondo gli inquirenti, il Dna sulle unghie della 26ennne uccisa appartiene proprio a lui e diversi nodi della sua versione non sarebbero così cristallini e granitici come creduto anni fa. Nel pieno della nuova inchiesta, Alberto Stasi ribadisce la sua estraneità ai fatti e si concede alle telecamere del programma che avrebbe scovato anche un altro tassello inedito in merito alle analisi del materiale genetico.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi: “Ora salti fuori quello che non è emerso”

Nella puntata del 30 marzo de Le Iene presentano: Inside, Alessandro De Giuseppe torna ad occuparsi del delitto di Garlasco con un focus sul nodo del Dna che la Procura di Pavia ha chiesto di rianalizzare con la formula dell’incidente probatorio (dopo la conferma preliminare della presenza del profilo di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi). Secondo gli inquirenti che passano nuovamente al setaccio la posizione del 37enne – attualmente indagato per omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi – quel materiale genetico gli appartiene ma la difesa sostiene non sia utilizzabile per una comparazione (stessa tesi del pool che assiste la famiglia della vittima).

La trasmissione di Italia 1 prova a fare un passo avanti su questo elemento cruciale dell’inchiesta proponendo un documento inedito che è al centro dello speciale del format con una puntata interamente dedicata alle novità sul delitto di Garlasco. Si parte da un interrogativo che sta impegnando le recenti cronache sul caso: “Com’è possibile che il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, che è stato ritenuto più volte inutilizzabile, oggi è alla base della nuova indagine? È utilizzabile o no?“. Alberto Stasi ha già detto la sua sul punto: “Se il Dna di Sempio e lì ci sarà un motivo“.

Alberto Stasi ha esordito spiegando ad Alessandro De Giuseppe che gli ultimi tre anni sono stati molto lunghi, prima di affrontare, nel vivo, i punti salienti della nuova inchiesta che potrebbe riscrivere, in parte o per intero, la storia di uno dei casi più dibattuti della cronaca nera italiana.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi a Le Iene: “Sono innocente, spero venga fuori la verità”

Alberto Stasi ha raccontato di aver cominciato a lavorare fuori dal carcere, a rivedere di più la famiglia, ma sta anche affrontando le emozioni scaturite dall’apertura della nuova indagine, con la speranza che si arrivi alla verità e quindi alla giustizia sul delitto di Garlasco.

Così Alberto Stasi è entrato nel vivo della clamorosa svolta che vede Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con ignoti o con lui, mentre ribadisce la sua innocenza nonostante il giudicato. La ricerca della verità va ben oltre la sua vicenda, visto che comunque tra pochi mesi potrebbe tornare definitivamente a casa.

“Questi pochi mesi per me non fanno la differenza, ci sono motivazioni più profonde…“. Se da un lato prevalgono fiducia e speranza sulla possibilità di fare chiarezza, d’altro canto entra nel merito delle novità che riguardano Andrea Sempio, dichiarando che non lo conosce e che era al di fuori della sua cerchia di conoscenze.

Le indagini su Andrea Sempio

Andrea Sempio si è rifiutato di sottoporsi al prelievo del Dna nella nuova inchiesta e per questo gli inquirenti hanno proceduto coattivamente, poi la sua difesa si è opposta alla richiesta di incidente probatorio sui reperti del delitto e il materiale genetico da rianalizzare.

Una scelta che Alberto Stasi non condivide: “Sono convinto che non si debba mai avere paura della verità e che quindi non c’è motivo di sottrarsi a nessun tipo di accertamento“. Anche se il carcere gli ha tolto molti anni di vita, che avrebbe vissuto diversamente, ha trovato la forza di reagire, dicendosi forte della consapevolezza di essere innocente, dell’assenza di un senso di colpa che possa logorarlo. La sua innocenza è, dunque, una risorsa per lui, non un peso: lo definisce “uno strumento interiore” per affrontare la sua situazione.

Alberto Stasi, la condanna e il rapporto con la fede

I momenti difficili per Alberto Stasi non sono mancati, ma non c’è mai stato uno sconforto tale da fargli maturare pensieri strani, anzi si è affidato alla sua fede. “Io ho un rapporto poco religioso ma molto più interiore, di fede vera, ma magari meno legata alle tradizioni“, ha raccontato a Le Iene.

Dunque, la condanna viene vissuta da lui come una lezione del Signore, ma non riesce a comprenderne il disegno. Se potesse tornare indietro, comunque, guarderebbe proprio dove si stanno puntando ora gli occhi, nel frattempo continua a sognare una vita serena e tranquilla, una “famiglia classica“. Alberto Stasi non sa se riuscirà mai a scrollarsi di dosso l’etichetta di colpevole, ma ribadisce di non aver ucciso Chiara Poggi.