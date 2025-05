NUOVA TESTIMONE NEL DELITTO DI GARLASCO

Alle dichiarazioni della madre di Andrea Sempio, relative a una presunta lite tra Stefania Cappa e Chiara Poggi il giorno prima del delitto di Garlasco, si aggiunge una nuova testimonianza. Si tratta di un’amica della cugina della vittima, che ha chiesto, tramite il proprio legale, di essere ascoltata dagli inquirenti. La sua versione potrebbe rivelarsi importante, poiché getta nuova luce sui rapporti tra Stefania Cappa e Chiara Poggi.

Cappa, anche dopo l’omicidio, aveva dichiarato di avere avuto un rapporto “splendido” con la cugina, un legame che andava ben oltre la parentela. La definiva un’amica, spiegando che il loro legame si era consolidato quando avevano iniziato a confrontarsi sulle rispettive vite private, in particolare dopo la fine di una relazione sentimentale di Stefania.

Tuttavia, secondo la testimone, le cose sarebbero andate diversamente. L’amica afferma che Stefania le avrebbe confidato di non essere affezionata a Chiara Poggi e di “non provare particolare simpatia” per lei.

“STEFANIA CAPPA PROVAVA INVIDIA O RANCORE PER CHIARA POGGI”

L’amica di Stefania Cappa sostiene di aver percepito da parte dell’amica sentimenti di “invidia” o “rancore” nei confronti di Chiara Poggi. «Le stava antipatica», ha dichiarato. Inoltre, ha riferito una frase che Stefania le avrebbe confidato: secondo quanto raccontato, Cappa avrebbe detto che la cugina, dopo la morte, veniva definita da tutti come “buona, brava, bella”, ma che in realtà non lo era. Avrebbe anche usato parole offensive nei suoi confronti.

La testimone, oggi 48enne, ha messo per iscritto ciò che sa e ha incaricato il proprio legale, l’avvocato Stefano Benvenuto, di depositare la memoria alla Procura di Pavia, che sta indagando sul delitto di Garlasco. L’avvocato, che non ha rilasciato commenti pubblici, avrebbe già depositato la memoria e presentato un’istanza affinché la sua assistita venga sentita come testimone.

Sempre secondo quanto riportato, Stefania Cappa avrebbe anche confidato all’amica che, dopo l’omicidio, riteneva importante farsi vedere dai giornalisti mentre si recava al cimitero a far visita alla cugina defunta.

Questa nuova testimonianza si aggiunge a quanto riferito dalla madre di Andrea Sempio, in un servizio trasmesso da Le Iene, secondo cui ci sarebbe stata una lite tra una delle cugine Cappa e Chiara Poggi il giorno prima dell’omicidio. Tuttavia, la presunta testimone di quell’episodio ha successivamente smentito il fatto.