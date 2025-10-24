Delitto di Garlasco, altra svolta: Andrea Sempio convocato a Milano dalla consulente Cattaneo per le misurazioni antropometriche: perché e a cosa servono

DELITTO DI GARLASCO, ANDREA SEMPIO DALLA CATTANEO

Più che la notizia dell’annullamento del sequestro dei dispositivi anche a carico dei carabinieri coinvolti nell’inchiesta di Brescia sulla presunta corruzione dell’ex pm Mario Venditti per l’archiviazione di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco, il vero colpo di scena degli ultimi giorni è rappresentato da quella della convocazione a Milano dall’antropologa forense Cristina Cattaneo.

A rivelarlo è il programma tv Dentro la notizia, secondo cui Andrea Sempio, che è al centro della nuova indagine di Pavia, si è presentato all’istituto di Medicina legale in via Mangiagalli, dove sono state eseguite misurazioni antropometriche di tutto il corpo. Si tratta di un procedimento con il quale vengono misurate parti del corpo come arti superiori e inferiori, statura e peso.

Le misurazioni sono state richieste dalla Procura di Pavia e andranno inserite nel contesto dell’esame della Cattaneo, che sta rivalutando tutte le lesioni riscontrate sul corpo di Chiara Poggi, e della Bpa del Ris di Cagliari, che ha ricostruito la scena del delitto di Garlasco con le tracce di sangue.

PERCHÉ SONO STATE RICHIESTE LE MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE

Andrea Sempio è arrivato nel primo pomeriggio nell’istituto milanese insieme ai suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti (quest’ultimo è stato nominato di recente in sostituzione di Massimo Lovati), e ad Armando Palmegiani, nominato come nuovo consulente tecnico. L’inviato del programma di Canale 5, Davide Menga, ha parlato di “un’ispezione corporale voluta dalla professoressa Cattaneo“.

Come spiegato da Gianluigi Nuzzi, “le misurazioni del corpo sarebbero state prese per ridisegnare la scena del crimine“. Arrivato poco prima delle 15, Sempio ha lasciato l’istituto di medicina legale dopo circa tre ore, sfuggendo alle domande dei giornalisti accorsi, per limitarsi a dire di essere “assolutamente tranquillo” e che va “tutto bene“.

Il suo legale, invece, come riportato dall’Adnkronos, ha spiegato che l’indagato ha acconsentito in maniera spontanea alle misurazioni, senza rifiutarsi, ma anzi “dimostrando piena collaborazione“.

LA STRATEGIA DIFENSIVA SULL’ARCHIVIAZIONE DEL 2017

Nel frattempo, la difesa di Andrea Sempio è al lavoro sulla strategia per dimostrare che non ci fu alcuna corruzione nel 2017 e, in particolare, che nessun segreto d’indagine sia mai stato violato, poiché tutte le informazioni contestate erano già di dominio pubblico. Stando a quanto ricostruito da Il Dubbio, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti sostengono che le notizie usate derivassero da articoli di giornale, servizi televisivi e comunicati stampa diffusi tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.

A supporto, la difesa ha ricostruito una cronologia precisa: il 19 dicembre 2016 il Corriere pubblicò gli estratti della consulenza di Pasquale Linarello e dell’indagine privata affidata a Skp investigazioni; il 23 dicembre Sempio fu iscritto nel registro degli indagati e la notizia venne lanciata dalle agenzie di stampa già il giorno successivo. Il 4 febbraio 2017, una settimana prima dell’interrogatorio, Sempio comparve nella trasmissione Quarto Grado, dove discusse pubblicamente dei contenuti dell’inchiesta.

Inoltre, il 30 dicembre 2016 l’avvocato Lovati lo accompagnò dal generale Garofano per il prelievo volontario del DNA, e il 13 gennaio 2017 lo stesso Garofano ricevette la consulenza Linarello e il report investigativo, entrambi già noti. Anche Linarello, in un’intervista a Oggi, aveva illustrato pubblicamente i risultati delle analisi.