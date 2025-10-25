A Quarto Grado lungo focus sul delitto di Garlasco con l'intervista ad Andrea Sempio: ecco che cosa ha raccontato l'indagato a Martina Maltagliati

Andrea Sempio è stato intervistato in esclusiva da Quarto Grado nell’ambito del giallo di Garlasco. Le prime parole sono state, ovviamente, sul famoso supertestimone di questa settimana, che avrebbe smentito la pista dello scontrino. A riguardo, l’indagato ha precisato: “Gira questa voce, da quello che ho letto sui giornali, che una persona è andata a parlare e dice che lo scontrino non è mio e che può documentare questa cosa: è una balla, una notizia falsa. Non so chi sia questa persona; stanno uscendo notizie che son campate per aria, sono basate sul nulla, durano due settimane e bona.”

Quindi ha ricordato proprio quell’evento, risalente al 13 agosto 2007, giorno in cui moriva a Garlasco Chiara Poggi: “Io ero andato il 13 agosto in libreria, siamo tornati il giorno dopo, ma questa cosa non me la ricordavo, anche quando mi è stata chiesta da altri giornalisti, e sarebbe stato molto meglio ricordarsela e annunciarla prima del mio famoso scontrino. Ho visto che è uscito un mio audio in macchina in cui ripercorro la giornata del 13 e dico che andavo in libreria anche il 14; credo sia una riprova che questa cosa non è stata fatta apposta.”

A chi insinua che Sempio sarebbe andato a Vigevano per recuperare uno scontrino di altri, lo stesso replica: “Devo andare in piazza a girare e a cercare lo scontrino per terra? Capisco che è una cosa che fa scena sui giornali, ma è campata in aria.”

GARLASCO, ANDREA SEMPIO FA CHIAREZZA SU LOVATI

Quindi afferma con certezza: “Lovati non c’è dietro tutto questo, non si presterebbe a questo tipo di gioco”, per poi precisare: “Non sarà un boomerang averlo revocato, perché non c’è alcun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Seconda cosa, nelle apparizioni in tv lui continua a difendermi e a dire che sono totalmente estraneo alla vicenda, quindi si chiude anche il discorso concorso in omicidio. Io per lui ho sempre stima e affetto, perché son dieci anni che andiamo avanti.”

Sempio aggiunge: “La cosa che mi pesa di più di questa vicenda non è la parte legale, ma tutta la parte mediatica, tutte le balle che vengono fuori e da cui sei costretto a difenderti; ma se ti difendi entri nel gioco, se non ti difendi allora non ti difendi: è quella la parte più pesante”, ribadisce.

GARLASCO, ANDREA SEMPIO SUL GIRO DI SOLDI E LA PRESUNTA CORRUZIONE

Sul discorso soldi e sulla presunta corruzione dei suoi genitori a Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, su cui sta indagando la procura di Brescia: “Non c’è mai stato nessun pagamento da parte di nessuna trasmissione in cui sono stato, e quello è facile da verificare – puntualizza Sempio –. Il discorso corruzione al magistrato non ha senso: non tornano le cifre, non avrebbe avuto senso corrompere il magistrato, visto che non decideva l’archiviazione, non torna come storia. Quel 20 e 30? Credo che mio padre si sia confuso: dopo dieci anni non è così facile, ti hanno svegliato alle sei di mattina, ti chiamano fuori, ti interrogano, lui si è solo confuso. Quando hanno fatto l’ultima perquisizione hanno trovato un foglietto di mio padre in cui sono state annotate tutte le cifre degli avvocati in quel periodo: sono spese segnate in migliaia, quindi mio padre, quando vuole scrivere in migliaia, scrive in migliaia, se no scrive 20 e 30. Quei signori lì? Sono sempre gli avvocati. I soldi sono stati portati in uno studio degli avvocati? Esatto”.

Poi spiega: “In questo momento solo Lovati dice la verità per quanto riguarda i soldi: erano soldi che erano per gli avvocati ma che non arrivavano direttamente a lui. Mi aspetto che anche gli altri avvocati chiariscano? Se lo riterranno necessario lo faranno; non so se dovranno farlo a livello mediatico o legale. Ci siamo sentiti spennati? Eravamo travolti dalla situazione e, non avendo mai avuto a che fare con avvocati, non lo sai: ti dicono quanto devi pagare e tu paghi. L’avvocato Taccia, e anche in particolare Angela, per me è tutto in questo momento.”

GARLASCO, ANDREA SEMPIO SUL “MISTERIOSO” MAURIZIO E LA SUA TRANQUILLITA’

Si è poi parlato di Maurizio, un nome menzionato dalla madre di Sempio in un’intercettazione: “È semplicemente una persona che lei conosce – dice ancora Andrea – e che le ha chiesto perché non avevamo preso l’avvocato Tizzoni. Mia mamma gli ha detto che non si poteva perché era l’avvocato dei Poggi, ma sul momento, dopo che ti hanno ribaltato la casa, non si ricordava chi fosse; poi l’abbiamo ricostruito a priori.”

Martina Matagliati di Quarto Grado fa notare a Sempio la sua estrema tranquillità: “Mai sanguinare davanti agli squali; si cerca di apparire più tranquilli possibile. Sulle chiamate preparatorie per andare a sorprendere Chiara la vedo dura: sono chiamate brevi, di giorni prima.” Sulla presunta impronta di scarpe 44 trovata sulla scena del crimine: “In otto anni di processi, se quell’impronta fosse stata una 44, non l’avrebbero mai cavalcata? Perché questa cosa è uscita solo adesso? È una cosa che non mi torna, come non mi torna che il DNA sulle unghie di Chiara prima non era leggibile, adesso è leggibile.”



GARLASCO, ANDREA SEMPIO SULLE INTERCETTAZIONI, SAVU E LE BOZZOLE

Andrea Sempio ha precisato: “Io ho avuto un periodo in cui facevo autodifesa e sport da combattimento, quindi fra i miei interessi potrebbero trovare violenza in generale, autodifesa, come avviene un’aggressione, come prevenirla, ricerche di quel tipo sicuramente. Io esperto di bondage? Non credo – replica, commentando un’intercettazione in cui affronta quell’argomento –. Quando c’è un’intercettazione tu non sai esattamente cosa stai facendo. Io parlavo da solo e di vari argomenti; ci sono intercettazioni che sono audio che stavo mandando ad altre persone.”

Poi prosegue: “Se mi facessi vedere a perdere le staffe e a piangere, una parte della gente ci godrebbe ancora di più; per il resto, io non c’entro niente con questa storia. Il procedimento che c’è adesso è inevitabile, mi arriva addosso e devo solo aspettare che passi. Io rischio l’ergastolo? Mmm… in concorso, per ora.” Ultime parole sul latitante romeno Savu, arrestato poche settimane fa, e sul santuario delle Bozzole, ribadendo di non aver mai frequentato il santuario – come aveva tra l’altro più volte detto in altre occasioni – e di non conoscere affatto quell’uomo che associa l’omicidio di Garlasco a ciò che avveniva in quel luogo di culto con sede a Vigevano.