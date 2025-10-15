Delitto di Garlasco, Andrea Sempio spiega perché ha deciso la revoca di Lovati e ribadisce di non essere l'assassino di Chiara Poggi. L'appello alla Procura

DELITTO DI GARLASCO, PERCHÉ SEMPIO HA “SCARICATO” LOVATI

Andrea Sempio dopo settimane di silenzio ha deciso di parlare a La Vita in Diretta e di spiegare la decisione di revocare il mandato dell’avvocato Massimo Lovati e della nuova indagine sul delitto di Garlasco che lo vede accusato di omicidio in concorso.

L’uomo ha spiegato che la scelta di sostituire il legale non è stata facile e di aver provato a risolvere le loro divergenze, ma alla fine non sono riusciti a trovare un accordo.

Nonostante ciò, continua ad avere stima e rispetto per Lovati, che infatti ha definito un “grande penalista“. Non c’era però più spazio per un dialogo costruttivo tra loro: “Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui“. Questo, dunque, il motivo principale della revoca.

DELITTO DI GARLASCO, SEMPIO CONTRO IL “CIRCO MEDIATICO”

Sempio ha smentito l’esistenza di motivi ‘mediatici’ dietro la sua decisione, spiegando che non sono la causa principale della separazione: hanno pesato, ma non sono stati decisivi. “Tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci“.

Inoltre, l’indagato ha ribadito la sua innocenza ed estraneità al delitto di Garlasco, ribadendo di non aver ucciso Chiara Poggi. “Non l’ho uccisa io, spero che le autorità non si facciano traviare da tutte queste balle che stanno uscendo sui media“.

Nell’intervista al programma di Rai 1 ha mandato, infatti, un messaggio anche alla Procura di Pavia, auspicando che non si lasci condizionare dalle “balle” diffuse dai media e augurandosi che gli investigatori restino imparziali e riescano a fare definitiva chiarezza sull’omicidio di Chiara Poggi. “Io spero che tutto questo circo non vada a influenzare l’opinione delle persone che devono controllare, verificare e che riescano ad arrivare finalmente alla verità una volta per tutte“, ha concluso Sempio.

IL NUOVO LEGALE DI SEMPIO

Non ha fatto in tempo Andrea Sempio a spiegare le ragioni della sua decisione che sono uscite nuove indiscrezioni in merito alla sua decisione comunicata ieri. Stando a quanto riportato da L’Identità, che aveva nei giorni scorsi anticipato l’orientamento dell’indagato in merito al destino di Lovati, ad assistere Sempio non resterà solo l’avvocato Angela Taccia, che è pure amica di lunga data, perché ci sarà effettivamente una sostituzione di Lovati. Pare che entro venerdì verrà comunicato il nome del nuovo legale che affiancherà Taccia.

Lo stesso Lovati, comunque, aveva spiegato che dietro la decisione dell’ormai ex cliente non c’era solo la bufera per le dichiarazioni fatte a Fabrizio Corona, che poi le ha trasmesse con il suo programma Falsissimo. Dunque, c’è coerenza tra le versioni fornite dalle parti coinvolte nella separazione: la spiegazione ufficiale è che all’indagato non piaccia più la linea difensiva di Lovati, quindi ha deciso di revocare l’incarico.

Anche il Corriere della Sera ha parlato di venerdì come giorno per l’annuncio del nuovo legale, anticipando un possibile cambio di passo. Il giornale ha anche spiegato che ai Sempio non sia andato giù il fatto che Lovati abbia fatto intendere, seppur in preda ai fumi dell’alcol, che qualcosa con Venditti sia accaduto. Parole per le quali non si esclude una convocazione da parte della Procura di Brescia, che sta indagando l’ex procuratore per corruzione. Ma Lovati di frizioni ne ha avute anche con l’ex comandante del Ris Luciano Garofano, il primo a fare retromarcia nel pool difensivo.