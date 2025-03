Delitto di Garlasco, Andrea Sempio torna a parlare del caso Chiara Poggi e si difende dalla tempesta mediatica che lo vede protagonista dopo la recente iscrizione nel registro degli indagati nell’ambito della nuova inchiesta sulla vicenda. Dopo un iniziale silenzio, il 37enne ha deciso di uscire allo scoperto e farsi intervistare in varie trasmissioni televisive per ribadire la sua estraneità ai fatti che oggi, a 18 anni dalla terribile fine della 26enne assassinata in casa il 13 agosto 2007, gli sono contestati.

Delitto di Garlasco, parla il legale di Andrea Sempio/ "Esami su reperti non genuini, altri non ci sono più"

Omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi, fidanzato della vittima già condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione (e attualmente verso il fine pena): è questa l’accusa mossa a un Andrea Sempio che si dice “sereno” davanti alla nuova indagine ma decisamente “provato” dal pressing della cronaca che è tornata prepotentemente sul suo profilo tra carta stampata, social e tv. “Ho ricevuto minacce, alcune delle quali più reali preoccupanti perché arrivate con lettere direttamente a casa mia – ha dichiarato a Zona Bianca poche ore fa –. C’è chi si è dato da fare per trovare dove abito e sa dove colpire…“.

Paola e Stefania Cappa, cugine Chiara Poggi saranno risentite/ Testimone ne indica una: "Non era a casa..."

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “La mia unica sfortuna nel caso Chiara Poggi…”

Durante l’intervista rilasciata al programma di Giuseppe Brindisi, Andrea Sempio si è detto più preoccupato per i contraccolpi mediatici della nuova inchiesta rispetto al profilo strettamente legale. Dal punto di vista della sua posizione di attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, infatti, dice di non aver nulla da temere perché il suo profilo è stato già valutato e archiviato nel 2017.

“Facciano tutte le verifiche che devono, non troveranno nulla (…). Non avevo alcun rapporto con Chiara Poggi, non so nemmeno se lei sapesse il mio nome. Il mio rapporto con il fratello non è mai cambiato, siamo amici (…). La mia unica sfortuna è che, del giro di amici (di Marco Poggi, fratello della vittima, ndr) sono l’unico che frequentava maggiormente quella casa“. Proprio per questo, Andrea Sempio sostiene che non sarebbe stupito se il suo Dna venisse trovato sui reperti che ora la Procura di Pavia (dopo che il suo consulente ha confermato la presenza di tracce di Andrea Sempio sulle unghie della 26enne) intende analizzare con la formula dell’incidente probatorio.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi rompe il silenzio/ Clamoroso, spunta documento inedito!